Fonte: Getty Images Giovanni Pernice e Amanda Abbington

Strictly Come Dancing è un programma molto simile alla formula di Ballando con le Stelle. Uno show che funziona, e che ha visto al centro un episodio che ha scosso molti affezionati: quello tra Giovanni Pernice (che è presente nell’edizione di Ballando con le Stelle 2024, maestro di ballo di Bianca Guaccero) e Amanda Abbington, che conosciamo per aver interpretato Mary Watson in Sherlock.

Cosa è successo tra Giovanni Pernice e Amanda Abbington

Strictly Come Dancing, come anticipato, si basa su una formula molto simile a Ballando: è tra i programmi più apprezzati della televisione britannica. Nel mese di luglio, la BBC ha annunciato di aver preso una decisione riguardo a due ballerini: il primo è Graziano Di Prima, che ha lasciato il programma, e il secondo è Giovanni Pernice, che ha replicato alle accuse mosse da Amanda Abbington, l’attrice con cui ha partecipato allo show.

Si è parlato di accuse piuttosto pesanti, invero, mosse dalla stessa Abbington nei confronti di Pernice: bullismo. L’attrice ha persino spiegato di essere rimasta travolta emotivamente da quanto accaduto all’interno dello show, tanto da sviluppare un disturbo da stress post-traumatico. A tal proposito c’è stata un’indagine della BBC: non c’è stato un alcun atto di aggressione personale nei confronti della Abbington. Il ballerino, che quindi è stato dichiarato innocente, aveva scritto su Instagram: “Finalmente è finita”.

Giovanni Pernice rompe il silenzio sulle accuse mosse da Amanda Abbington

Lei lo ha accusato di bullismo, di averle fatto vivere l’esperienza in un ambiente tossico. Che il comportamento del ballerino in sala prove fosse “inappropriato, cattivo e prepotente”, anche se non aveva sporto immediatamente denuncia: “Ho trovato il comportamento di Giovanni inutile, meschino e crudele. Non potevo stare seduta e fargli fare tutto questo. Ci ho pensato a lungo prima di sporgere denuncia. Non sarei mai stata in grado di vivere con la mia coscienza se non l’avessi fatto”.

Scagionato dall’accusa di comportamento intimidatorio o aggressivo, Pernice ha spiegato al Daily Mail, riguardo invece alla conferma degli “insulti”, che con Amanda Abbington erano soliti prendersi in giro. “Ma lei diceva cose molto brutte, come la c-word”.

“Lo staff ci ha infatti chiesto: ‘È tutto ok? Vi chiamate così, va bene?’ e lei ha risposto: ‘Oh sì, lo faccio! Sono stata io a iniziare‘. Quel tipo di modo di fare un po’ rozzo era la base del nostro rapporto sin dall’inizio. […] Ho ancora i messaggi di Amanda. Scriveva: ‘Grazie per la tua pazienza oggi, sei un insegnante incredibile”.

A sostegno di quanto riferito da Pernice, c’è anche un video di cui ha parlato il Daily Mail, dove la Abbington ha espresso tutta la sua ammirazione per il talento e la bravura di Pernice nella danza, riferendosi a una coreografia in particolare: “È un coreografo incredibile, Giovanni è fantastico. E ha creato qualcosa di veramente bello, credo. Quindi, siamo entrambi molto contenti”.

Le accuse di bullismo, dunque, sono decadute: a favore del ballerino, che sta vivendo un’edizione speciale di Ballando con le Stelle 2024 al fianco di Bianca Guaccero, si è espressa anche Milly Carlucci. “La storia di Giovanni è una storia particolare e da noi non si sarebbe verificata. La sua compagna di ballo ha parlato di bullismo, ma la BBC non ha telecamere nella sala prove. Da noi questo non avverrebbe. Noi siamo a stretto contatto con la BBC. Dopo nove mesi non è emerso nulla. La BBC ha dato il via libera per avere Giovanni qui”. Una brutta storia da lasciarsi (finalmente) alle spalle.