“Ballando con le Stelle” 2022, le indiscrezioni sul cast e quando andrà in onda

Fonte: IPA Paola Barale, potrebbe essere una delle concorrenti di Ballando 2022

Manca più di un mese e mezzo alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma già emergono i primi nomi: tra indiscrezioni e conferme sembra aver preso forma il cast della trasmissione. E sono tutti nomi molto noti del modo dello spettacolo, del giornalismo o dello sport. Di uno in particolare si parlava già da tempo, ovvero da quando aveva ricevuto in diretta la proposta da parte di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle 2022, le indiscrezioni sul cast della nuova edizione

Se ne parlava già da diverso tempo, il suo nome infatti già stato fatto nella passata edizione. Stiamo parlando di Gabriel Garko che dovrebbe essere nel cast di Ballando con le stelle 2022. A tracciare un elenco di nomi è stato FQ Magazine di Il Fatto Quotidiano che ha dato un’anteprima del cast dello show condotto da Milly Carlucci.

Il sito ha raccolto le varie notizie uscite in merito ai primi nove concorrenti, nomi emersi da indiscrezioni e anteprime su varie testate, per poi aggiungere anche gli ultimi quattro. Quello che viene fuori è un cast variegato composto da personalità e artisti provenienti da settori diversi.

Quindi oltre a Gabriel Garko, al quale Milly Carlucci aveva fatto la proposta in diretta nella passata edizione dello show, chi pare potrebbe mettersi alla prova con la danza?

TvBlog ha anticipato la possibile presenza dell’attore Enrico Montesano. Sempre lo stesso sito aveva annunciato anche la presenza di Nino D’Angelo e di Ema Stokholma. E poi ci sarà Iva Zanicchi che – come riporta Faq Magazine – era stata annunciata dal giornalista Alberto Dandolo.

Era stato invece Dagospia a rivelare altri quattro possbili nomi del cast: Marta Flavi, conduttrice ed ex moglie di Maurizio Costanzo, Giampiero Mughini, l’atleta Alex Di Giorgio e la giornalista Luisella Costamagna.

A questa rosa FQ Magazine ha aggiunto Paola Barale, e gli attori Rosanna Banfi e Alessandro Egger. A quanto pare sarebbe in corso, invece, la trattativa per far partecipare lo chef Lorenzo Bigiarelli compagno della giornalista, e giudice di Ballando, Selvaggia Lucarelli.

Questi i possibili nomi, che – a parte Gabriel Garko e Iva Zanicchi – non sono ancora stati confermati. Non resta che attendere dunque, per sapere se saranno proprio loro a prendere parte a Ballando con le Stelle 2022.

Ballando con le Stelle 2022, quando andrà in onda

Ma quando andrà in onda Ballando con le stelle 2022? A quanto pare la nuova edzione dello show, che era stato confermato durante la presentazione dei palinsesti 2022 – 2023) prederà il via sabato otto ottobre, su Rai 1. Si tratta di un talent show incentrato sul ballo in cui si mettono alla prova personaggi dello spettacolo che, in coppia con professionisti, imparano a danzare portando in scena mini spettacoli. La prima edizione è andata in onda nel 2005, con la conduzione di una signora della televisione italiana: Milly Carlucci. Sempre molto garbata ed elegante, la padrona di casa ha saputo renedere questo programma (che è l’adattamento del format inglese Strictly Come dancing) amatissimo dal pubblico italiano.

E ora si scaldano i motori per il nuovo appuntamento: quella che prenderà il via a ottobre sarà la 17esima edzione del talent show.