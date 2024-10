Ascolti tv del 14 ottobre, l’Italia scende in campo. Il Grande Fratello trema

Alfonso Signorini sfida la partita dell'Italia su Rai 1 con una nuova puntata del Grande Fratello dove è andato in scena il dramma della gelosia

Questa volta Signorini con il suo Grande Fratello su Canale 5 non è riuscito a evitare lo scontro con la Nazionale di calcio. Su Rai 1 è andata in onda la partita Italia-Israele per la UEFA Nations League.

In effetti, la scorsa settimana l’appuntamento col Grande Fratello era saltata proprio in concomitanza con la Nazionale di calcio, ma questa volta Signorini ha voluto sfidare lo share e confrontarsi con uno degli appuntamenti sportivi più attesi. D’altro canto, nella Casa del GF è andato il scena il dramma della passione. Negli ultimi giorni Enzo Paolo ha vissuto un moto di gelosia a causa delle attenzioni di Clayton nei riguardi della moglie Carmen ma, nonostante questo, i suoi dubbi sul rapporto di coppia non si sono sciolti.

Su Rai 3, ospite di Massimo Giletti, a Lo stato delle cose, c’era Nando Dalla Chiesa. Il figlio del generale ha risposto alle polemiche sollevate dalle parole di Stefano Andreotti, figlio dell’ex Presidente del Consiglio. Su Rete 4 a Quarta Repubblica Nicola Porro si è occupato del caso dossier: da Bari agli accessi abusivi contro la Lega. Nel corso della serata, un’inchiesta ha svelato i rapporti tra alcune associazioni italiane e il gruppo terroristico di Hamas.

Prima serata, ascolti tv del 14 ottobre: l’Italia vince con il 34,2% e blocca il GF al 17,4%

Su Rai 1 la partita di Nations League Italia-Israele incolla al piccolo schermo 7.346.000 spettatori pari al 34.17% di share (primo tempo: 7.381.000 – 32.86%, secondo tempo: 7.312.000 – 35.54%; tra i due tempi l’intervallo: 5.391.000 – 24.75%). Il post partita di 9 minuti segna 4.297.000 spettatori e il 24.04%. Mentre su Canale5 Il Grande Fratello ha ottenuto 5 2.204.000 spettatori con uno share del 17.36%.

Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 744.000 spettatori pari al 3.49%, nella presentazione in onda dalle 21:31 alle 22:22, e 960.000 spettatori pari al 6.65% dalle 22:27 alle 23:58. Su Italia1 Red Sparrow incolla davanti al video 859.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 preceduta da una presentazione di 20 minuti (772.000 – 3.49%), la terza puntata de Lo Stato delle Cose segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 689.000 spettatori (4.7%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 926.000 spettatori e il 4.55%. Su Tv8 Io prima di te ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Tutta la Verità sul caso di Avetrana raduna .000 spettatori (%).

Access Prime Time, dati del 14 ottobre

Su Rai1 pre partita della Nations League ha interessato 5.214.000 spettatori (25.14%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.250.000 spettatori pari al 14.47%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 469.000 spettatori con il 2.07%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.348.000 spettatori (6.26%), nel primo episodio, e 1.610.000 spettatori (7.26%), nel secondo episodio.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è piaciuto a 1.119.000 spettatori (5.27%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.513.000 spettatori (6.68%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.047.000 spettatori e il 4.94% nella prima parte e 850.000 spettatori e il 3.74% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.444.000 spettatori e il 6.38%. Su Tv8 100% Italia gioca con 405.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 838.000 spettatori con il 3.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 14 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.528.000 spettatori pari al 19.43%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.699.000 spettatori pari al 22.17%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.879.000 spettatori (16.03%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.225.000 spettatori (20.82%).

Su Rai2 Medici in Corsia totalizza 305.000 spettatori con il 2.17% nel primo episodio e 467.000 spettatori con il 2.5% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 421.000 spettatori (3.18%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 474.000 spettatori (2.72%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.679.000 spettatori (15.19%). A seguire Blob segna 1.132.000 spettatori (5.8%) e Riserva Indiana sigla 981.000 spettatori (4.84%). Su Rete4 La Promessa interessa 896.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 291.000 spettatori pari al 2.01%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 497.000 spettatori (3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 295.000 spettatori con il 2.5%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 489.000 spettatori con il 2.5%.