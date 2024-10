Ascolti tv del 10 ottobre, l’Italia su Rai 1 cambia tutti i palinsesti

Fonte: IPA Stefano De Martino

Su Rai 1 l’Italia è scesa in campo contro il Belgio per la Nations Uefa League e ha scombussolato tutti i palinsesti televisivi. Così Stefano De Martino non è andato in onda con Affari Tuoi, malgrado lo share lo stia premiando ogni giorno. Ma per la Nazionale di calcio si fa questo ed altro.

È saltato anche il solito appuntamento con il Grande Fratello. Al suo posto su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Endless Love. Mentre su Italia 1 ha debuttato la nuova stagione de Le Iene presentano: Inside con l’inchiesta Gli esorcismi di Don Barone: si parte dalla vicenda legata a Don Michele Barone, sedicente esorcista e oggi ex prete, che, proprio grazie alle inchieste mostrate in tv, è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione, con l’accusa di lesioni e maltrattamenti su una tredicenne. Una storia iniziata dieci anni fa che non sembra ancora essere finita.

Su Rai 3 Piero Chiambretti ha condotto Donne sull’orlo di una crisi di nervi, tra gli ospiti in studio Stefano Bonaccini, Selvaggia Lucarelli, Patrizio Rispo, Vittorio Feltri. Su Rete 4 Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio ha intervistato il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Prima serata, ascolti tv del 10 ottobre: la partita vince su tutto

Su Rai 1 la partita di Nations League – Italia-Belgio incolla allo schermo 7.095.000 spettatori pari al 33.4% di share. Su Canale5 Endless Love appassiona 2.378.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 L’Altra Italia intrattiene 276.000 spettatori pari all’1.6%.

Su Italia1 il ritorno de Le Iene presentano: Inside interessa 847.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi segna 770.000 spettatori e il 4.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 832.000 spettatori (5.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 830.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 L’amore bugiardo – Gone Girl ottiene 355.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 552.000 spettatori (3.3%).

Access Prime Time, dati del 10 ottobre

Su Canale5 Striscia la Notizia ottiene 2.880.000 spettatori pari al 13%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 597.000 spettatori (2.7%).

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.287.000 spettatori con il 6.3% nel primo episodio e 1.369.000 spettatori con il 6.2% nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.073.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.566.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 904.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 844.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.654.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 100% Italia gioca con 385.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 750.000 spettatori con il 3.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 10 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di di 2.226.000 spettatori pari al 18.1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.503.000 spettatori pari al 22%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.003.000 spettatori (17.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.082.000 spettatori (20.6%).

