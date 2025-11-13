Ascolti tv del 12 novembre, palinsesto stravolto per Sinner. De Martino trema

Palinsesto tv stravolto per Sinner: sospesi Incontrada e D'Alessio su Canale 5 e Rai 1 dà la replica del "Commissario Montalbano": tutti gli ascolti tv

Sinner è sceso in campo alle 20.30 e il palinsesto televisivo di mercoledì 12 novembre è stato tutto stravolto. Rai 1 ha mandato in onda in prima serata una replica del Commissario Montalbano. E Canale 5 ha addirittura sospeso la nuova trasmissione con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, sostituendola al volo con una puntata de La Notte nel Cuore.

Il resto della programmazione è stato regolare. Rai 2 ha ospitato gli ATP Finals con Sinner in campo. Su Rai 3 invece è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato del caso di Mara Favro.

Su Rete 4 invece Tommaso Labate ha condotto RealPolitik, mentre su Italia 1 è andato in onda il film Edge of tomorrow – Senza domani.

El Alamein: la battaglia nel deserto è il titolo della puntata di Una giornata particolare, trasmessa su La7, con Pierfrancesco Favino come ospite.

Nel prime time Stefano De Martino, al timone di Affari Tuoi su Rai 1, ha affrontato ancora una volta Gerry Scotti che è inarrivabile con La Ruota della Fortuna su Canale 5. Così, l’ex ballerino di Amici viene facilmente sacrificato per dare spazio alla Nazionale di calcio, giovedì 13 novembre.

Prima serata, ascolti tv del 12 novembre: Sinner campione dello share, ma vince Montalbano

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo spettatori pari a 2.642.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.355.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 il match di ATP Finals – Sinner-Zverev intrattiene 2.934.000 spettatori pari al 13.9%.

Su Italia1 Edge of Tomorrow – Senza domani intrattiene 819.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.459.000 spettatori (9.3%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 416.000 spettatori (3.3%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 920.000 spettatori e il 5.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 366.000 spettatori (2.5%). Sul Nove La Corrida raduna 649.000 spettatori con il 3.3% nella presentazione dalle 21:45 alle 22:36 e 652.000 spettatori con il 6.1% dalle 22:39 alle 00:43.

Access Prime Time, dati del 12 novembre: De Martino senza speranze

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.813.000 spettatori (18.9%) e Affari Tuoi arriva a 4.221.000 spettatori (19.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.061.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.144.000 spettatori pari al 23.9%.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.136.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 931.000 spettatori (4.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.272.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 852.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 798.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.451.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Foodish arriva a 326.000 spettatori e l’1.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 449.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 12 novembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.457.000 spettatori pari al 24.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.779.000 spettatori pari al 27.7%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.240.000 spettatori (17%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.163.000 spettatori (19.6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (515.000 – 4%), N.C.I.S. Los Angeles conquista 485.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 616.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 322.000 spettatori (2.1%), mentre C.S.I. Miami segna 693.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.280.000 spettatori (13%). A seguire Blob segna 1.008.000 spettatori (5.4%), mentre Nuovi Eroi sigla 781.000 spettatori (4%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 823.000 spettatori (4.9%), mentre La Promessa appassiona 955.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X raduna 261.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 283.000 spettatori (1.6%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (349.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 657.000 spettatori con il 3.5%.

