Affari Tuoi, Stefano De Martino fa una serenata alla concorrente: il bacio portafortuna

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA

Mercoledì 12 novembre Stefano De Martino è tornato a tenerci compagnia con una nuova puntata di Affari Tuoi. Anche questa volta il conduttore ha saputo creare quell’atmosfera leggera e familiare che lo contraddistingue, mettendo a proprio agio i concorrenti e mostrando, come sempre, la sua vena più simpatica.

La serata si è aperta con un momento inaspettato e divertente: una dedica canora per Angela, la concorrente arrivata dalla Valle d’Aosta, pronta a mettersi in gioco davanti al Dottore.

“Affari Tuoi”, Stefano De Martino fa una serenata ad Angela

Quella di mercoledì 12 novembre è stata, come sempre, una puntata piena di leggerezza, ritmo e sorrisi. Sul palco di Affari Tuoi è arrivata Angela, rappresentante della Valle d’Aosta e protagonista della serata con il suo pacco numero 8.



Mamma di due bambini e titolare di un negozio di abbigliamento, ha deciso di vivere l’avventura insieme alla nonna Silvana, una presenza solare e affettuosa che ha subito conquistato il pubblico.

Appena entrata in studio, Angela è stata accolta da Stefano De Martino: il conduttore, nel presentarla, ha iniziato a intonare Angela, la celebre canzone di Checco Zalone. Una serenata leggera e divertente che ha sciolto la tensione e fatto partire un coro spontaneo in tutto lo studio.



Un modo perfetto per rompere il ghiaccio e ricordare a tutti che, più che un semplice gioco, Affari Tuoi è diventato uno spettacolo di emozioni condivise di cui Stefano è, ormai, il padrone di casa ideale.

Stefano De Martino, il bacio che ribalta la partita

Nonostante la serenata iniziale, il gioco non parte nel migliore dei modi: i primi numeri chiamati portano infatti una serie di pacchi rossi. Angela poi sceglie il 7, un numero dal forte valore affettivo: è il giorno di nascita sia della figlia che il suo. Finalmente arriva un po’ di fortuna: esce il primo pacco blu, quello da 500 euro.

Da lì, però, la partita si complica. Una sequenza di pacchi rossi mette alla prova la concorrente, che nonostante tutto non cede alla proposta del Dottore: 10.000 euro. A metà puntata il tabellone segna ancora tre pacchi rossi e quattro blu, e la tensione in studio cresce.

Angela decide allora di cambiare il suo pacco: lascia l’8 e sceglie il numero 4, la data di nascita del nonno. “Come mia nonna è stata una madre per me, mio nonno è stato un padre. Mi porta fortuna, lo sento” dice, emozionata, affidandosi ancora una volta ai ricordi di famiglia.

Le sorti del gioco cambiano: inizia una scia di pacchi blu che Stefano cerca di scongiurare tra mantra e scaramanzia. Ed è qui che entra in gioco l’arma più potente: il conduttore schiocca un bacio e un abbraccio a nonna Silvana. Un gesto che sembra davvero portare fortuna, perché a uscire sono finalmente i 200, i 10 euro e anche Gennarino.

“Abbiamo ribaltato la partita”, esclama Stefano, prima di ascoltare la nuova offerta del Dottore: 14.000 euro. Angela decide di rinunciare ancora una volta per provare a giocarsela fino alla fine.

“Affari Tuoi”, Angela si commuove sul finale

Al termine della puntata rimangono 5 euro e 100.000 euro. Il Dottore propone 33.000 euro, ma Angela è dubbiosa: è convinta di avere 100.000 nel pacco. Alla fine, sceglie di accettare l’offerta anche grazie ai consigli della nonna.

“Mi spiace perché avrei voluto rischiare come faccio nella vita. Ma ho avuto paura di tornare a casa a mani vuote. In alcuni casi è meglio tutelarsi” dice Angela commuovendosi insieme a nonna Silvana.

E aveva ragione a dubitare: nel suo pacco c’erano davvero i 100.000 euro. Una piccola beffa che però non cancella la gioia di una serata piena di emozioni. Angela ha comunque portato a casa un bel gruzzolo, e la sensazione che, in fondo, la fortuna Stefano De Martino l’abbia fatta arrivare davvero.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!