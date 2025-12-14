Anticipazioni Domenica In, 14 dicembre: Giorgio Panariello si racconta. Tutti gli ospiti della puntata

IPA Mara Venier

Il rito domenicale del pomeriggio di Rai 1 torna anche il 14 dicembre con una nuova puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier. Accanto alla padrona di casa tornano a farci compagnia anche Tommaso Cerno, Teo Mammuccari ed Enzo Miccio, quest’ultimo in collegamento da un luogo magico. Tanti gli ospiti dal mondo dello spettacolo e della musica italiana, ma non mancheranno anche momenti di riflessione e di intrattenimento.

Domenica In, gli ospiti della puntata del 14 dicembre

La puntata di Domenica In del 14 dicembre , in onda su Rai 1 dalle 14.00, vede sfilare nel salotto di Mara Venier tanti ospiti tra i più amati dagli italiani. Per primo Giorgio Panariello, chiamato a ripercorrere le tappe più significative del suo percorso tra televisione e teatro. L’attore e showman toscano aggiornerà il pubblico sulle nuove date della tournée teatrale e presenterà Tutta Scena, la nuova serie che lo vede protagonista su RaiPlay. Qui Panariello interpreta un regista alle prese con una singolare Accademia di spettacolo.

In studio ci sarà anche Iva Zanicchi, con un racconto più personale e il libro autobiografico Quel profumo di brodo caldo: una memoria di famiglia che passa dai ricordi alle ricette delle nonne, affetti e immagini quotidiane. La musica d’autore trova poi spazio con Roberto Vecchioni, che presenta il libro-cofanetto L’orso bianco era nero per poi esibirsi dal vivo con Parola, accompagnato dal suo chitarrista.

A completare la squadra della puntata torneranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Il loro contributo è fondamentale per tenere insieme i diversi momenti del programma: dalla chiacchierata più narrativa con gli ospiti, alle incursioni più leggere, fino ai collegamenti esterni che allargano lo sguardo oltre lo studio. È un equilibrio che Domenica In coltiva da anni e che in questa puntata si ritrova nella varietà, senza perdere la sua dimensione “da salotto”.

Dalla magia di Notre-Dame de Paris all’attualità

Riccardo Cocciante trascinerà il pubblico in studio e quello a casa nelle atmosfere magiche del suo Notre-Dame de Paris accompagnando al pianoforte alcuni protagonisti dell’opera. Insieme porteranno i brani che hanno segnato un’intera epoca: tra questi Il tempo delle cattedrali e Ali in gabbia, occhi selvaggi, eseguiti con l’impianto live che da sempre è uno dei punti di forza di Domenica In.

Accanto allo spettacolo, la puntata apre anche una finestra sull’attualità con spunti di riflessione su qualcosa che tocca moltissime persone. Mara Venier e Tommaso Cerno affronteranno, infatti, il tema delle dipendenze digitali insieme a Giorgio Perinetti, autore del libro Quello che non ho visto arrivare, e alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi, per un confronto che prova a mettere ordine tra esperienze personali e riflessione collettiva.

Poi si torna alla leggerezza con Teo Mammucari, che guida i giochi del programma: Il Musichiere e il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In, tra ritmo incalzante, domande a raffica e partecipazione da casa. Nel finale, un collegamento porterà l’atmosfera natalizia direttamente in scena: Enzo Miccio si collegherà da via San Gregorio Armeno a Napoli, tra le botteghe artigiane dei presepi, in un richiamo alla tradizione che ci accompagnerà verso lo spirito delle feste. Un momento speciale che chiude la puntata con un’immagine molto concreta di quella che è la tradizione natalizia italiana raccontata dal vivo, senza bisogno di troppe parole.