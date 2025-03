Le anticipazioni di Amici, Fedez nella puntata di domenica 9 marzo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Fedez

Dopo Sanremo 2025, Fedez sbarca ad Amici per un appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. Il cantante ed ex marito di Chiara Ferragni infatti sarà ospite della puntata di domenica 9 marzo dove si esibirà sulle note di Battito, brano portato al Festival.

Accanto a lui ci saranno tanti altri ospiti, mentre Maria De Filippi svelerà gli alunni ammessi al Serale e i protagonisti di questa nuova fase dello show.

Fedez ad Amici di Maria De Filippi

Le ultime settimane sono state particolarmente impegnative per Fedez che ha dovuto fare i conti con lo scandalo sollevato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona, i pettegolezzi sulla relazione con Angelica Montini e la partecipazione a Sanremo 2025.

Sul palco dell’Ariston l’artista ha regalato al pubblico un’esibizione forte e piena di emozioni. La stessa che porterà ad Amici nel corso della puntata di domenica 9 marzo. Sarà infatti l’occasione non solo per riascoltare il brano, ma anche per scoprire come sta Fedez.

L’artista potrebbe fare un discorso agli allievi della scuola oppure raccontarsi a Maria De Filippi, spiegando cosa rappresenta per lui la musica. “Devo ancora elaborare, grazie a tutti. Ho voglia di tornare a fare solo ed esclusivamente musica”, aveva confessato su Instagram, poco dopo la fine del Festival.

Dimostrando la necessità di tenersi lontano dai gossip e dalle polemiche, dopo un periodo tutt’altro che semplice, segnato da continue intromissioni nella sua vita privata. La canzone Battito, come ben sappiamo, è dedicata alla depressione che Fedez ha combattuto più volte e che ha scelto di raccontare con grande coraggio e sincerità su un palco importante come quello di Sanremo.

Accanto a lui ci saranno anche Noemi e Rkomi, oltre a due ex allievi della trasmissione di Maria De Filippi. Tutti gli artisti si esibiranno nello studio di Amici. Non solo: nel corso della puntata la conduttrice svelerà anche il nome del direttore artistico del Serale. Si tratta, come anticipato da Super Guida Tv, di Stephane Jarny.

Amici, anticipazioni puntata domenica 9 marzo

Ma cosa accadrà nel corso della puntata del 9 marzo. In base alle prime anticipazioni, arrivate dopo la registrazione dello show, verranno svelati i nomi degli studenti ammessi al Serale e di quelli eliminati.

Tutti gli allievi che sono rimasti senza la maglia – secondo quanto rivelato – potranno accedere al Serale, tranne uno. Deddè infatti verrà eliminato dal programma e non potrà realizzare il suo sogno.

Senza Cri, TrigNo, Luk3 e Vybes, che non avevano ancora conquistato la maglia del Serale, riusciranno ad accedere alla nuova fase dello show grazie ad un meccanismo svelato da Maria De Filippi.

Il Serale di Amici inizierà sabato 22 marzo, ma nel corso dei prossimi giorni potrebbero emergere dettagli interessanti riguardo lo show. Le curiosità maggiori sono quelle legate ai giudici della trasmissione.

Secondo alcune indiscrezioni Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi verranno sostituiti. Al loro posto potrebbero arrivare altri personaggi di spicco del mondo dello spettacolo.

Prima di tutto Amadeus, che è stato già ospite di C’è Posta per Te, ma anche Cristian De Sica e Ilary Blasi.