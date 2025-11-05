Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Due sorelle "ingannate" dal Dottore ad Affari Tuoi: puntata del 5 novembre 2025

Una puntata che ha visto dure sorelle giocare per realizzare un sogno. Le protagoniste di Affari Tuoi del 5 novembre sono state Arianna e Ilaria. Un profondo legame, il loro, che si traduce nella voglia della prima, vera concorrente, di aiutare la seconda e i suoi figli. Il sogno principale resta però l’acquisto di una casa, e così per tre volte sono stati rifiutati 30mila euro. Ha fatto bene?

Sfida al Dottore

Decisamente interessante lo scontro a distanza con il Dottore. Stefano De Martino lo ha ironicamente messo in guardia dalle due sorelle. Un po’ come se questo rapporto speciale le rafforzasse.

Arianna si è spesso consultata con sua sorella, ma ha guidato la partita e scelto di rinunciare a 30mila euro perché non abbastanza per i suoi grandi sogni in famiglia. Si è tenuta alla larga dal suggerimento del cambio, pretendendo solo offerte.

E così il Dottore, cocciuto come lei, ha continuato a proporle 30mila euro. Una seconda e una terza volta, tutte tritate. Un gioco di nervi, che di fatto ha confuso la protagonista di serata, la cui partita non è stata delle più fortunate ma neanche sfortunate. Un generale equilibrio, così come nelle offerte economiche, con Stefano che se la ride e dice, scrivendo la stessa cifra: “Ormai è uno spreco di carta e inchiostro”.

Soltanto le carte, e dunque la scelta ignota, hanno movimentato il tutto. Costretta a valutare il cambio, “scelto dal destino” per De Martino, Aurora ha rapidamente accettato il cambio, pur non avendo un preciso numero in testa. Addio al 13, dopo un po’ di consultazione tra sorelle, e benvenuto al 10. Scelta saggia? Per nulla. Le sorelle avevano infatti tra le mani ben 100mila euro, andanti in frantumi.

Cambio o offerta

Un gioco mentale tra Arianna, Ilaria e il Dottore, che ha portato a un gran colpo di scena finale. Ritrovatasi con 0, 15mila e 300mila euro, ma soprattutto dopo aver cambiato il proprio pacco con 100mila, Arianna si è fatta ammaliare dalla proposta conclusiva.

Di colpo ha accettato di cambiare ancora, convinta di non essere riuscita a rinunciare a un pacco tanto ricco per conquistarne uno contenente il massimo premio possibile. E allora addio al 10 e, con coraggio, si aggiudica il 7.

Una decisione tutt’altro che facile, perché il 10 era stato scelto da Alessio, il più piccolo di casa. Questo viene tenuto fino alla fine, in un incrocio di date speciali, sogni materni e altro ancora. Nella menta di Arianna tutto ruota intorno al 7 e al 10. Quel 16 che “avanza” non vuole considerarlo. Il destino però la costringe a farlo. È qui che si nascondono 300mila euro.

Una partita confusa, persa nella nebbia della strategia del Dottore. Un grande classico di Affari Tuoi. Questi prova inoltre il tutto per tutto, proponendo l’ultimo cambio, con il 50% di chance di tornare del tutto a mani vuote. Tanta amarezza pervade le due sorelle, che rinunciano ai grandi sogni ma almeno potranno togliersi qualche piccolo sfizio con 15mila euro. Ecco quanto c’era nel 10, ripreso con l’ultimo cambio offerto. Un lieto fine, diciamo, conquistato al traguardo.

