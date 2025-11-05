Stefano De Martino, Affari Tuoi riapre i casting: come partecipare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Riaprono i casting per partecipare ad Affari Tuoi, il programma cult di Rai Uno condotto da Stefano De Martino. Nei giorni scorsi il conduttore aveva lanciato un appello durante la trasmissione, invitando le persone che abitano in Valle d’Aosta a prendere parte al programma per rappresentare la loro regione.

Come partecipare ad Affari Tuoi

Per ora sono state aperte le candidature per 10 regioni. Chi arriva da queste zone d’Italia potrà infatti richiedere di prendere parte al gioco condotto da Stefano De Martino. Le regioni in questione sono: Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

Come ci si candida? Per partecipare ad Affari Tuoi è necessario registrarsi sul sito Giocherai.it e compilare un modulo inserendo i dati anagrafici, ossia nome, cognome, età, comune, provincia di nascita e residenza, oltre ai recapiti. Viene richiesto inoltre di caricare un video di presentazione che è fondamentale per rendere valida la candidatura. Si tratta di una clip in cui raccontare la propria storia personale e presentarsi. Una personalità spiccata, simpatia e sincerità di certo potranno fare la differenza per rendere la candidatura vincente.

Ci sono poi alcuni requisiti da seguire e delle regole specifiche. Possono partecipare sono maggiorenni e non possono candidarsi i dipendenti oppure ex dipendenti Rai, nemmeno se parenti stretti, né gli ex concorrenti dello show. La candidatura vale solo per la propria regione di residenza o di nascita.

Stefano De Martino e il successo di Affari Tuoi

Ormai da tempo Affari Tuoi è legato a Stefano De Martino, conduttore che ha saputo rendere sua la trasmissione, guidandola verso il successo. Dopo una stagione fortunata, il presentatore si è trovato a fare i conti con la sfida – sempre più accesa – con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna.

Uno scontro a distanza fatto di frecciatine e battute, ma anche di grande rispetto per l’avversario. Ospite del festival di FanPage, il presentatore aveva affermato di aver accolto con grande grinta la sfida con Canale Cinque, pronto a rendere sempre più divertente ed emozionante per il pubblico il suo programma.

“Questa sfida mi ha acceso – aveva confessato -. Quando è andato via Amadeus, pensavano che nella migliore delle ipotesi io mi sarei schiantato. Non mi sono schiantato, è andata bene oltre le aspettative. Giustamente la concorrenza si è riorganizzata e ha tirato fuori l’artiglieria pesante: Gerry Scotti con La ruota della fortuna partita a luglio”.

L’ex ballerino di Amici, oggi showman di successo, aveva poi rivelato: “Io, vi giuro, ricordo che ero a Napoli in una stradina, passeggiavo e attraverso le finestre vedevo il faccione di Gerry da tutti i balconi. Chiamo Pasquale Romano, il dottore di Affari tuoi, e gli dico: “Quest’anno è dura, io vedo la ruota in tutte le case”. L’access prime time è affezione, abitudine, quando inizi a guardare la stessa cosa tutti i giorni, si crea una familiarità e tu decidi di cenare con quella persona, con quel volto, con quella voce. Credo che Gerry sia il volto più familiare che ci sia”.

