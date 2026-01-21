Ha sorpreso la svolta che di colpo ha preso il programma di Stefano De Martino, molto orgoglioso del momento lanciato con il "pacco Ballerina"

Stefano De Martino deve ancora fare a meno di Herbert Ballerina nello studio di Affari Tuoi. Ciò vuol dire che gli manca la sua spalla comica, che da un bel po’ ormai lo aiuta a tenere viva l’attenzione durante la messa in onda.

Sappiamo bene, del resto, quanto importante possa essere un duo affiatato. Basti pensare a quello storico composto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Al posto di Herbert c’è un cartonato, che un po’ “parla” ma non basta. Si è dunque pensato, da qualche giorno ormai, di coinvolgere una ballerina. L’esibizione del 21 gennaio, però, è sembrata un tantino eccessiva per il format del programma.

Il balletto di Martina

Decisamente emozionato Stefano De Martino, che ha annunciato un’esibizione da non perdere fin dall’inizio del programma. Ha di fatto atteso quasi con ansia l’uscita del “pacco Ballerina”, che è in sostituzione di Herbert.

Alessia, concorrente di serata, lo ha individuato molto in fretta, ancor prima di poter parlare con il Dottore. Cercava Gennarino, dal valore di 2mila euro, e si è ritrovata Martina Miliddi. Sulle note di Fever, la ballerina è entrata in studio e ha raggiunto il centro del teatro, dov’è stato sistemato Lupo su una sedia in metallo.

Una sorta di palo umano intorno al quale la giovane si è esibita. La coreografia, decisamente sensuale per atmosfera e movimenti, prevedeva movenze rivelatrici a favore di camera e un bel po’ di contatto sul corpo dell’ormai ben noto membro del pubblico di Affari Tuoi.

Una mossa per tentare di tenere viva l’attenzione degli spettatori, far parlare di sé e rubacchiare un po’ di percentuali d’ascolto a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Si fa però davvero fatica ad accettare questa scelta, forse più adatta per un locale notturno o, al massimo, per un matrimonio in casa Beckham.

Chi è Martina Miliddi

Stefano De Martino ha sottolineato come la presenza di Martina Miliddi sia provvisoria. Una vera e propria supplenza, data l’assenza di Herbert Ballerina. Tutto lascia pensare, però, che la Rai stia effettuando un test di gradimento. Saranno gli ascolti, probabilmente, a decidere se lo “stacchetto” dovrà diventare un appuntamento fisso.

Ma chi è Martina Miliddi? È un volto già noto del piccolo schermo, anche se non grazie ai programmi della rete pubblica. Ha infatti preso parte alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Era il 2020 che, considerando il Covid, sembra un’epoca fa.

È sarda, originaria di Cagliari, e specializzata in balli latino-americani. Nella famosa scuola Mediaset è stata divisiva, ottenendo gli applausi di Lorella Cuccarini e le critiche tecniche di Alessandra Celentano. Un percorso in salita, terminato però al serale e, infine, al decimo posto.

Terminata l’esperienza, ha rapidamente trovato posto in Rai, divenendo una delle protagoniste del corpo di ballo di Viva Rai2!, lo show mattutino di Fiorello.

In tempi più recenti, invece, l’abbiamo vista nel videoclip del brano La Prostata, che ha lanciato il film Buen Camino di Checco Zalone e lo conclude. Stefano De Martino aveva già avuto modo di conoscerla proprio ad Amici, perché al tempo era giudice. Avevano inoltre collaborato al suo spettacolo teatrale Meglio stasera. Si può dire, dunque, che questo ingresso sia avvenuto in maniera molto naturale. Sarà però il pubblico ad avere l’ultima parola.