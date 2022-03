Pelle a prova di riflettori: il segreto di Keira Knightley e delle star è in vendita a partire da 20 euro

Il sogno di tutte noi è quello di avere una pelle perfetta, come quella delle star: da Keira Knightley a Jennifer Lopez, sono tantissime coloro che sul red carpet sfoggiano un incarnato omogeneo e luminoso. Per loro il tempo sembra non passare mai, ma qual è il loro segreto? Ebbene, la verità è che la “formula magica” delle vip si cela in creme e sieri a base di peptidi. E sono prodotti davvero alla portata di chiunque.

Il segreto delle star per una pelle perfetta

Le vediamo sfilare davanti ai flash dei fotografi e non possiamo che provare un po’ di (sana) invidia per la loro bellezza così perfetta: le star sfoggiano sempre una pelle sana e levigata, molte volte anche al naturale. E se non c’è l’artificio del make up, è chiaro che il loro segreto va ricercato in qualcos’altro. Più precisamente, nella loro beauty routine quotidiana, quella composta da pochi gesti che tutte noi possiamo imitare per avere risultati eccellenti.

Nello sconfinato mondo della cosmesi, scegliere i prodotti giusti è però molto difficile. Negli ultimi anni si sono fatte largo creme ricche di nutrienti fondamentali per la pelle, come il retinolo e la vitamina C. Ma c’è un ingrediente meno conosciuto che si nasconde in alcuni elisir di bellezza tra i più apprezzati dalle star. Stiamo parlando dei peptidi, importanti molecole che rendono la pelle più liscia, elastica e dall’aspetto davvero luminoso.

Cosa sono i peptidi e a cosa servono

In ambito chimico, i peptidi sono brevi catene di amminoacidi che, combinandosi, danno vita alle proteine. Ne esistono moltissimi, e ciascuno ha una propria funzione: per questo motivo è bene imparare a conoscerli, facendo attenzione all’INCI del prodotto che vogliamo acquistare. I peptidi trovano infatti ampio impiego nella cosmesi, perché stimolano la produzione di sostanze utili alla salute della pelle (come ad esempio l’elastina e il collagene).

Alcuni peptidi hanno un effetto botox, per la loro azione volumizzante e miorilassante che aiuta ad attenuare le rughe di espressione e a dare un aspetto più levigato alla pelle. Possono dunque essere considerati una valida alternativa alla chirurgia estetica e alle iniezioni di botulino: rappresentano una tecnica assolutamente non invasiva e, soprattutto, reversibile in qualsiasi momento.

Altri peptidi hanno invece un’azione idratante, contribuendo a nutrire a fondo la pelle soprattutto stimolando la produzione di acido ialuronico. Ve ne sono poi alcuni dalle proprietà anti-gonfiore, ideali per chi vuole riassorbire i ristagni di liquidi come le antiestetiche borse sotto gli occhi. Mentre quelli che hanno un effetto tonificante e rassodante sono i perfetti alleati per una pelle elastica e subito più giovane.

Le migliori creme ai peptidi

Ma quali sono i migliori prodotti ai peptidi per una pelle levigata e in salute? Come abbiamo detto, ce ne sono tantissimi – e per tutte le tasche. A creme dai prezzi esorbitanti ve ne sono infatti altrettante dal costo molto più contenuto, che offrono comunque risultati ottimali e duraturi. Ecco le nostre scelte, a partire da soli 20€.

Con l’89% di recensioni a 4 o 5 stelle su Amazon, la crema notte Elemis Peptide4 si conferma una delle più scelte dalle utenti. Contenente peptidi rassodanti e idratanti, è una maschera in gel super rinfrescante, ottima da utilizzare prima di andare a letto per far sì che, durante il riposo notturno, la pelle stanca e spenta recuperi la sua luminosità.

Offerta Crema notte Elemis Peptide4 Combatte i segni del tempo e la stanchezza della pelle

Economica, ma non per questo scarsa dal punto di vista dei risultati: la crema viso Poc a Poc è ricca di un peptide sintetico di ultima generazione con effetto liftante, che riduce sin da subito le rughe regalando alla pelle una levigatezza incredibile. La sua formulazione include molti ingredienti naturali come l’idrolizzato di noce verde e gli estratti di mirtillo, dagli effetti decongestionanti e antinfiammatori.

Crema viso Poc a Poc Il tuo elisir di giovinezza ad un prezzo contenuto

Il siero Peptide Complex di Microderm GLO vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo, di cui sono testimonianza le quasi 1000 recensioni ottenute su Amazon. Con un INCI che include aloe vera, caprifoglio e 3 peptidi attivi, stimola la naturale produzione di collagene per rendere la pelle più radiosa e compatta. La sua formulazione senza parabeni e senza profumazione la rende adatta anche alle pelli più sensibili.

Siero Peptide Complex Formulazione naturale con 3 peptidi attivi, per una pelle sempre giovane

Contro le rughe attorno agli occhi e le borse dovute alla stanchezza, il gel levigante contorno occhi di Lierac agisce già dopo le prime applicazioni. È infatti un trattamento intensivo con peptidi anti luce blu, che permette di decongestionare la pelle e ridurre il volume delle borse, sia causate dal ristagno di liquidi che dal rilassamento dei tessuti.

Offerta Gel levigante contorno occhi Lierac Mai più borse sotto agli occhi: il tuo segreto di bellezza

Il siero antietà Vichy Liftactiv Supreme riduce il rilassamento del viso e del contorno occhi, grazie alla presenza di acido ialuronico e peptidi attivi. La sua texture leggera permette un rapido assorbimento, e i risultati non si fanno attendere a lungo: chi lo ha provato ha potuto notare importanti miglioramenti già dopo le prime 2 settimane di applicazione.

Siero antietà Vichy Liftactiv Supreme Per pelle del viso e contorno occhi che non teme il passare del tempo