Uveite: cause, sintomi e cure della patologia dell’occhio

L’uveite è una patologia dell’occhio. Nel corpo umano c’è una parte che trae il suo nome dall’uva. Si tratta dell’uvea ed è una delle tuniche dell’occhio che si trova tra la sclera e la retina. Si chiama uvea per l’intensa vascolarizzazione che interessa tutte e tre le parti di cui è composta, ossia l’iride, corpo ciliare e coroide.

Anche l’uvea può andare incontro a infiammazioni, magari in grado di interessare una sola di queste strutture. Si parla quindi di uveite. Ma se tutte e tre vengono coinvolte si parla di panuveite.

Sintomi dell’uveite

Normalmente, l’uveite si presenta con sintomi abbastanza classici come l’ipersensibilità alla luce, l’offuscamento durante la visione, l’annebbiamento con calo della vista. A volte possono essere presenti anche un dolore di intensità varia, un arrossamento e la lacrimazione. Può essere colpito un solo occhio, come nel caso delle infezioni da herpes, oppure possono essere interessati entrambi gli occhi, come può avvenire in alcune malattie autoimmuni.

Come fare la diagnosi

Il percorso per riconoscere il quadro e fare la diagnosi deve essere gestito dall’oculista. Il problema della diagnosi è estremamente importante. Come detto, l’oculista è il primo punto di riferimento, ma a volte c’è bisogno anche di altri specialisti per inquadrare la patologia. Possono entrare in campo immunologi, neurologi, reumatologi, dermatologi o specialisti di malattie infettive. A volte l’uveite può rappresentare la localizzazione specifica di un processo infettivo non solo di origine virale, ma anche parassitario o da microorganismi.

Il trattamento va scelto dall’esperto in base alle condizioni del paziente. Ci sono tanti farmaci utilizzati e a volte può essere necessario un intervento chirurgico quando sono presenti delle complicanze legate all’uveite.

