Tossinfezione da listeria, come si manifesta e chi rischia di più

Riavvolgiamo il nastro. Stiamo vivendo una scena che si riferisce soprattutto alle giornate estive, quando si preparano gli alimenti per il picnic o la gita in montagna e si ripongono nel frigorifero per averli pronti la mattina dopo. Certo. Conservare gli alimenti in frigorifero, anche dopo averli preparati è certamente un’ottima abitudine. Eppure anche questa misura può non essere sufficiente perché esistono batteri che si possono replicare anche a basse temperature e sono quindi in grado di provocare tossinfezioni estremamente temibili.

È il caso della listeria, che provoca la listeriosi. Se vengono riposti nel frigo alimenti contaminati con il germe, c’è il rischio che i batteri si replichino a grande velocità e possano quindi rivelarsi molto nocivi per la salute del consumatore. Questo è ovviamente solo un esempio di possibili contaminazioni da listeria che vanno seguite con attenzione, anche per aiutare chi può avere conseguenze peggiori da questo quadro.

La listeriosi umana è una malattia relativamente frequente: ogni anno si manifesta mediamente in una persona ogni 100.000 considerando i soggetti in buone condizioni di salute, anche se probabilmente le persone che contraggono l’infezione sono di più. È quasi sempre di origine alimentare.

Negli individui in buone condizioni di salute può dare origine a sintomi che ricordano quelli di una comune gastroenterite, con mal di pancia e febbre e diarrea. Nelle donne in gravidanza e in soggetti con deficit immunitari, invece, può arrivare a dare problemi seri al fegato, infezioni delle meningi e dell’encefalo, anche a distanza di mesi dall’avvenuto contagio.

Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio che può essere presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione e può contaminare diversi alimenti come, latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati. La principale via di trasmissione per l’uomo è quella alimentare.

Le regole per ridurre i rischi

L’infezione è particolarmente temibile per bambini, anziani, donne in gravidanza, persone con un sistema immunitario particolarmente debole e soggetti che soffrono di patologie croniche come il diabete. La listeria, nel tempo, è stata individuata in diversi alimenti conservati.

In termini generali tra quelli a maggior rischio di sviluppo della patologia ci sono quelli che vengono dapprima preparati e cotti, per poi essere conservati ed essere di nuovo riutilizzati previo riscaldamento, oltre ad altri alimenti come specifici tipi di latticini. Per limitare i rischi, ecco qualche semplice consiglio riportato qualche tempo fa dalla FDA (Aood and Drugs Administration).