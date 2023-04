Menu dell’Incoronazione, Carlo sceglie la quiche: la ricetta segreta

Una parte del menu dell’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla è stata svelata, e comprende la ricetta segreta di un piatto molto amato dal Sovrano, la quiche di spinaci. Si tratta di una torta salata, comune anche in Italia, ma che nel Regno Unito viene realizzata con ingredienti differenti per il ripieno. Intanto, il Principe Edoardo ha preso parte al primo dei banchetti all’aperto organizzati in onore dell’incoronazione del 6 maggio, al posto di Carlo, impegnatissimo con i preparativi.

Re Carlo, il menù dell’incoronazione è pronto

Le cucine reali sono in fermento per l’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla, e sui social, la pagina ufficiale della Famiglia Reale, ha iniziato a svelare le pietanze scelte dalla coppia per il grande giorno. Mancano circa venti giorni al 6 maggio, quando i Windsor al completo (escluse Meghan Markle e Sarah Ferguson) si riuniranno prezzo l’abbazia di Westminster, nel cuore di Londra, per l’evento più atteso dell’anno, trasmesso in mondovisione.

E se la capitale inglese è ormai quasi completamente addobbata a festa, a Palazzo si lavora senza sosta affinché tutto sia perfetto, compreso il menu del pranzo previsto dopo la cerimonia, al quale accederanno solo alcuni componenti della famiglia e illustri personaggi della politica e della vita sociale inglese. Se la lista degli invitati è top secret, il menu inizia ad essere snocciolato dagli addetti stampa della Famiglia Reale.

Il piatto forte sarà la quiche, una torta salata ripiena, che ha più le sembianze di una pietanza casalinga che di uno sofisticato adatto all’incoronazione di un Re. Eppure, pare sia stato Carlo stesso a richiederlo (insieme ad altre prelibatezze per i suoi ospiti), e quindi sarà servita anche nei numerosi banchetti reali, aperti ai sudditi, che si terranno in giro per il paese nel lungo weekend di festeggiamenti.

La ricetta segreta della quiche amata da Re Carlo

La ricetta segreta della quiche salata, amata da Re Carlo, è stata svelata da un video, apparso sui profili social della Famiglia Reale dove, gli chef di Palazzo, sono intenti a preparare tutto per il 6 maggio, o meglio per fare delle prove generali di assaggio. No, la ricetta, con le sue dosi e proporzioni, è comunque un segreto di Buckingham Palace, ma gli ingredienti e la preparazione sono stati rivelati in questo video, diventato subito virale.

Le indicazioni richiedono pasta frolla (meglio se fatta in casa, ma che si può anche acquistare nei comuni supermercati), che viene posizionata in una teglia, e ripiena di fave, formaggio cheddar, spinaci e dragoncello. La torta salata viene poi quindi condita con una miscela liquida di latte, panna, uova, erbe e condimento e cotta fino a ottenere una crosticina croccante. Si tratta di un piatto vegetariano, che può essere servito caldo o freddo, con insalata e patate novelle bollite. Il ripieno, però, può anche essere adattato ai gusti dei commensali.

Fonte: IPA

Edoardo inaugura i banchetti in onore dell’incoronazione

E se Re Carlo è impegnatissimo con gli ultimi preparativi, il Principe Edoardo ha preso il suo posto nell’assaggio della quiche durante il primo banchetto in onore dell’incoronazione. Nel weekend del 6 e 7 maggio, saranno tante le tavolate allestite per tutto il paese, per permettere alle comunità locali di celebrare insieme questo grande giorno.

Il Duca di Edimburgo e l’ambasciatore del grande pranzo dell’incoronazione, Dame Prue Leith, hanno presenziato oggi al banchetto ospitato dall’arcivescovo di Canterbury, presso l’Abbazia di Westminster, dove si terrà la cerimonia tra meno di tre settimane.