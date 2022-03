Regina Elisabetta, la preoccupazione del Palazzo: la decisione per la sua salute

Elisabetta, 70 anni di regno: amori, figli, scandali, eventi epocali

C’è preoccupazione per la salute della Regina Elisabetta: la Sovrana d’Inghilterra, che è finalmente guarita dal Covid, non può più trascurare i consigli dei medici. Ed è per questo che è stata presa una decisione importante, quella di non ritornare più a Buckingham Palace.

Regina Elisabetta, la decisione per la sua salute

Sebbene la Regina sia ormai guarita definitivamente dal Covid, a Palazzo c’è grande preoccupazione per la sua salute. Per questo pare che sia stata presa una decisione ormai definitiva, per evitare inutili sforzi alla Sovrana: quello di rimanere in modo permanente nel Castello di Windsor, senza fare più ritorno a Buckingham Palace.

Sua Maestà, che di solito risiede a Londra, ha lavorato da casa al Castello di Windsor negli ultimi due anni, ossia da quando è iniziata la pandemia. Dopo aver contratto il Covid e soprattutto a causa dei problemi di mobilità che l’hanno colpita nell’ultimo periodo, sembra che Elisabetta II stia valutando di fare di Windsor la sua residenza ufficiale.

Del resto Buckingham Palace – residenza reale ufficiale dal 1837 – sta attualmente subendo una ristrutturazione massiccia, da ben 369 milioni di sterline, che dovrebbe essere completata nel 2027. Quando sono iniziati i lavori di ammodernamento del Palazzo era stato previsto che la Regina si sarebbe trasferita dai suoi appartamenti privati.

Doveva essere una soluzione temporanea, ma come riporta il Times, è stato deciso che Elisabetta lascerà definitivamente il Palazzo per ridurre al minimo i suoi spostamenti. Sua Maestà, che compirà 96 anni quest’anno, pare che stia riconoscendo di non essere in gran forma, tanto che rumors sempre più insistenti dicono che lei stessa abbia detto di “non potersi muovere” mentre si appoggiava al suo bastone da passeggio durante una riunione al castello il mese scorso.

Regina Elisabetta, come sta

Le condizioni di salute della Regina Elisabetta, soprattutto negli ultimi mesi, hanno messo in allarme i sudditi: la Sovrana lo scorso ottobre è stata ricoverata in ospedale per degli esami, dopo i quali le è stato consigliato un lungo periodo di riposo. Ha infatti annullato i suoi impegni istituzionali, cosa che aveva fatto temere il peggio.

Per fortuna però la Regina non ha mai mollato ed era tornata in pista, seppur con le dovute precauzioni. Poi qualche settimana fa è arrivata la notizia del suo tampone positivo al Covid, e ha manifestato sintomi lievi, simili a quelli di un classico raffreddore. Anche in questo caso Elisabetta non si è fermata del tutto: ha continuato a svolgere compiti leggeri, senza affaticarsi troppo.

Adesso che il peggio sembra passato, ci si aspetta che Sua Maestà torni a Buckingham Palace almeno per i festeggiamenti ufficiali, come quelli per la celebrazione del Giubileo di Platino di quest’anno. Nel frattempo però Elisabetta si sta godendo il tempo perduto con i suoi nipotini: secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Regina Elisabetta avrebbe trascorso la scorsa domenica in famiglia, per l’esattezza a Frogmore Cottage nella tenuta di Windsor. Ad aspettarla c’erano la Principessa Beatrice di York con Sienna, la sua piccola di 5 mesi, e il Principe William e Kate Middleton con George, Charlotte e il piccolo Louis.