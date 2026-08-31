Re Carlo, il dolore per il Nepal: “Io e Camilla siamo affranti”

Re Carlo e Camilla esprimono il loro dolore per le devastanti alluvioni in Nepal e Tibet. Anche William e Kate vicini alle vittime

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Re Carlo

Re Carlo segue con apprensione la tragedia che ha colpito il Nepal e le zone del Tibet al confine con il Paese. Mentre i soccorritori continuano a cercare migliaia di persone, il Sovrano ha diffuso un messaggio personale firmato insieme alla Regina Camilla per esprimere vicinanza. Parole sincere per le famiglie delle vittime e per chi, a giorni dal disastro, aspetta ancora notizie dei propri cari.

Le alluvioni improvvise e le frane che hanno investito la regione himalayana il 26 agosto hanno assunto dimensioni drammatiche. Il bilancio, ancora provvisorio, si avvicina alle 800 vittime complessive tra Nepal e Tibet, mentre oltre 3.000 persone risultano disperse. Le operazioni di ricerca proseguono in condizioni difficili, tra strade interrotte, villaggi isolati e il rischio di nuovi fenomeni.

Re Carlo e Camilla, il messaggio dopo la tragedia in Nepal

“Siamo affranti”: è così che Re Carlo ha descritto lo stato d’animo suo e di Camilla davanti alle immagini arrivate dall’area colpita. Nel messaggio, pubblicato sui canali della Famiglia Reale, il Sovrano ha ricordato anche il legame speciale che da tempo unisce il Regno Unito al Nepal.

Carlo ha rivolto la sua “più profonda solidarietà” a chi ha perso una persona cara, con un pensiero particolare alle famiglie che stanno vivendo ore di attesa senza sapere quale sia la sorte di parenti e amici. Il Re ha voluto inoltre ricordare poliziotti, militari e soccorritori impegnati nelle operazioni di emergenza, alcuni dei quali hanno perso la vita mentre cercavano di mettere in salvo altre persone.

La vicinanza della Corona arriva mentre Londra ha mobilitato aiuti per il Paese asiatico. Il governo britannico ha annunciato un primo stanziamento da 5 milioni di sterline e l’invio di personale specializzato per assistere i cittadini coinvolti e sostenere le autorità locali. Tra le persone di cui non si hanno ancora notizie figurano anche diversi cittadini britannici, alcuni dei quali si trovavano nella zona per pellegrinaggi e viaggi organizzati verso il Monte Kailash.

Anche William e Kate esprimono vicinanza

Al messaggio di Re Carlo e Camilla si sono aggiunte anche le parole del Principe William e di Kate Middleton. I Principi del Galles, lontani dagli impegni pubblici durante la pausa estiva, hanno scelto di intervenire davanti alla portata del disastro.

William e Kate hanno definito “sconvolgente” la devastazione lungo il confine tra Nepal e Cina e hanno rivolto il loro pensiero alle comunità colpite, alle famiglie ancora in attesa di notizie e a tutte le persone impegnate nei soccorsi.

Una presa di posizione che conferma quanto la tragedia sia sentita anche all’interno della Royal Family. I rapporti fra Regno Unito e Nepal hanno infatti radici profonde, legate anche alla storica presenza dei Gurkha nelle forze armate britanniche.

Intanto, nelle aree colpite la priorità resta trovare i dispersi. Le autorità mantengono alta l’allerta per il pericolo di nuove inondazioni e frane, mentre squadre di soccorso nepalesi e internazionali lavorano senza sosta. Per Re Carlo, Camilla, William e Kate, il messaggio è chiaro: in un momento così difficile, la Famiglia Reale resta vicina a chi sta affrontando perdite, paura e un’attesa che sembra non finire mai.