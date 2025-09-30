Re Carlo, il talismano di Meghan Markle da 4mila dollari che lo irrita

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Meghan Markle ha sfoggiato un nuovo anello con la pietra di Luna che è considerato un portafortuna, ma allo stesso tempo fa indispettire Re Carlo. Infatti, non è un talismano qualunque.

Meghan Markle, il nuovo anello da 4mila dollari

Meghan Markle ha sfoggiato a inizio settembre un nuovo anello, identificato con il “Queen Water Drop Moonstone con Full Pavé Diamond Halo” di Logan Hollowell. Il gioiello vale 4mila dollari, circa 3.410 euro.

Stando alla descrizione che ne fa il designer, si tratta di un “bellissimo anello a forma di pera, si dice che porti fortuna, favorisca l’ispirazione e porti successo sia in amore che negli affari”. Dunque, non è un semplice anello ma un vero e proprio talismano che dona influssi positivi a chi lo indossa. Ma c’è di più. La pietra di Luna, spiega Hollowell, è “associata alla Luna ed era la pietra della dea Diana”.

Meghan Markle irrita Re Carlo

Ed ecco il punto. Sarà solo un fatto estetico la scelta di quella particolare pietra o Meghan ha voluto fare un esplicito richiamo a Lady Diana, la madre di suo marito Harry e l’ex moglie di Re Carlo?

L’associazione della pietra a Diana non pare del tutto casuale, anche perché la Markle indossa molto spesso i gioielli appartenuti alla compianta suocera e inoltre si è ispirata più volte ai suoi look con delle citazioni puntuali, sia quando era ancora un membro attivo della Famiglia Reale sia ora che vive a Montecito da cittadina privata.

Meghan si è da sempre schierata con Diana contro Carlo, seguendo in questo Harry che continua a difendere la madre, descrivendola come una vittima del Palazzo e di suo padre che le ha preferito Camilla, rendendo la sua vita un inferno.

Ma la figura di Diana irrita ancora Sua Maestà. Anche perché ciclicamente tornano in auge le teorie complottiste secondo le quali fu lui o comunque la Famiglia Reale a provocarne la morte. Secondo tali ipotesi, la morte della Principessa non sarebbe stata accidentale.

Ovviamente non ci sono prove a sostegno di queste tesi, ma gettano comunque un’ombra su Carlo che in fondo mal sopportava la prima moglie, troppo bella, troppo glamour per i suoi gusti.

Per questo il continuo richiamo di Meghan a Diana sembra un dispetto nei confronti del Re. D’altro canto, quest’ultimo non ha più nascosto l’insofferenza verso la nuora che ha creato una frattura quasi insanabile all’interno della Famiglia Reale, destabilizzando perfino la Monarchia.

Il significato della pietra di Luna

L’esperta di gioielli Nilesh Rakholia spiega il simbolo legato alla pietra di Luna: “La pietra di Luna è da tempo nota come una gemma di intuizione, protezione ed equilibrio emotivo. Spesso associata a nuovi inizi, a volte è chiamata la ‘pietra del destino’, il che la rende una scelta particolarmente significativa per una persona di spicco come Meghan.

Nell’antica Roma e in India, si credeva che la pietra di Luna si formasse dalla luce lunare solidificata, motivo per cui ha sempre avuto un’aura di misticismo e romanticismo. Rappresenta calma, chiarezza ed energia femminile, qualità a cui la Duchessa del Sussex è stata spesso associata”.