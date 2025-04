Fonte: IPA Re Carlo

Torna a far discutere il rapporto tra il Principe Harry e la Famiglia Reale. A far scattare nuove polemiche è stata una recente indiscrezione riportata da RadarOnline.com, secondo cui Meghan Markle sarebbe il motivo del mancato incontro tra Re Carlo e il suo secondogenito durante la sua ultima visita nel Regno Unito.

La scelta di Harry

Sappiamo che il Duca di Sussex è tornato a Londra il 7 aprile scorso. In quella fase suo padre si stava sottoponendo a un nuovo ciclo di cure per il cancro. Il tutto era già stato annunciato a febbraio da Buckingham Palace. L’ultimo impegno delicato sotto l’aspetto della salute personale prima del viaggio in Italia con la Regina Camilla.

Sappiamo inoltre che a marzo Re Carlo è stato ricoverato per alcuni giorni in seguito ad alcuni effetti collaterali (temporanei) legati alla terapia. Un quadro clinico non esaltante, che terrebbe in apprensione qualsiasi figlio. Eppure l’incontro con Harry non c’è stato. Inizialmente si è vociferato che a porre il veto, ignorando i tentativi dell’altro, fosse stato il sovrano. Una fonte anonima vicina alla coppia “americana”, però, sottolinea come il Duca avrebbe rinunciato all’ipotesi di un incontro per timore di infastidire o ferire Meghan Markle.

Una distanza che piace a Meghan Markle

L’insider ha spiegato: “Tutti dicono che è stata la paura di far arrabbiare Meghan a trattenerlo”. Ci sarebbe stata dunque una piccola finestra temporale per riuscire a incastrare l’incontro tanto atteso. Il tutto sarebbe potuto avvenire già nel giorno dell’arrivo di Harry o magari anticipando la partenza di appena 24 ore.

Un’affermazione che riapre vecchie ferite e sottolinea quanto il rapporto tra Harry, Meghan e il resto della Famiglia Reale resti teso e complicato. Del resto dal 2020, anno dell’addio alla Famiglia Reale e del trasferimento in California, di dichiarazioni pubbliche esplosive, con interviste, libro e documentario, non sono di certo mancate. Il solco tra le due parti non potrebbe essere più ampio di così.

“La sensazione è che Meghan sia perfettamente a suo agio con questa distanza”, avrebbe aggiunto la fonte, ipotizzando che Harry, tornando a Londra, si sarebbe trovato davanti alla possibilità di “dover affrontare la sua rabbia” se avesse insistito per vedere il padre.

Una versione che, almeno per il momento, non trova conferme ufficiali. Né Harry né Meghan hanno commentato direttamente la notizia. In tutto ciò sudditi e fan restano con un’immagine triste tra le mani. Quella di un Re malato e di un figlio che, al netto di tutte le sofferenze passate, ha scelto di non incontrarlo.

A ciò si aggiunge la sofferenza di un nonno privato della possibilità di poter davvero vivere i propri nipoti. Harry e Meghan infatti oggi vivono a Montecito, in California, con i loro due figli, Archie e Lilibet. Sembra purtroppo ben distante il giorno di un ritorno in famiglia nel Regno Unito, e potrebbe giungere quando sarà ormai troppo tardi.