Re Carlo, le lacrime di Meghan Markle che lo fanno infuriare

Re Carlo in collera con Meghan Markle dopo che ha pianto in pubblico parlando dei figli che gli impedisce di vedere

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle scoppia in lacrime durante la sua prima intervista podcast e Re Carlo è andato sicuramente su tutte le furie. Infatti, la nuora mal sopportata si è commossa parlando di Archie e Lilibet, i nipoti con cui il Sovrano di fatto non ha rapporti. E ha fatto rivelazioni anche su Harry.

Re Carlo in collera

Da quando è morta la Regina Elisabetta, Re Carlo non ha più nascosto la sua insofferenza per Meghan Markle, la donna che gli ha portato via suo figlio Harry e gli impedisce di avere una relazione coi suoi nipoti Archie e Lilibet. Quest’ultima l’ha incontrata solo una volta.

Meghan ha dichiarato più volte di non voler tornare in Gran Bretagna, l’ultima volta che c’è stata era il 2022 e in quei giorni è deceduta Elisabetta II. Ma soprattutto ha posto un veto a Harry, i suoi figli non viaggiano senza di lei e in particolare non possono mettere piede a Londra se lei non è con loro. E dato che questa eventualità non si concretizzerà mai, Carlo è destinato a non incontrare i nipoti Archie e Lilibet.

Dunque, non gli avrà fatto molto piacere sapere che Meghan si commuove in pubblico parlando dei suoi figli e del meraviglioso rapporto che ha con loro mentre ha tagliato fuori il nonno, senza dargli alcuna possibilità di conoscerli.

Tra l’altro, pare non si sentano più nemmeno per telefono, dato che Carlo teme le pressioni di Harry sulla questione della scorta della polizia.

Meghan Markle in lacrime per i figli

Meghan è dunque scoppiata in lacrime durante la sua prima intervista podcast con Jamie Kern Lima, fondatrice di IT Cosmetics. La particolarità di questi incontri è che l’intervistata si presenti senza trucco.

Lady Markle ha parlato di Archie e Lilibet, raccontando che ha deciso di aprire un indirizzo email a ciascuno di loro. Ogni sera invia loro una mail, contenete messaggi d’amore, foto, ricordi, come la pagella o racconti di momenti speciali. Così, un giorno quando darà loro queste mail, potranno sentire quanto li ha amati. E ha aggiunto: “Non è la grandiosità del gesto, ma il fatto che ti vedo, che ti sto prendendo cura di te e ti vedo così profondamente. E sono così orgogliosa di loro”.

Poi è scoppiata a piangere. E asciugandosi le lacrime, ha detto: “Non me l’aspettavo. Sono così fantastiche. Ecco perché è bello non truccarsi”.

Meghan Markle, la confessione di Harry

Meghan ha anche parlato di Harry con grande entusiasmo: “Harry è quell’uomo mi ama così tanto e sai, guarda cosa abbiamo costruito. Abbiamo costruito una vita meravigliosa e abbiamo due bambini sani e meravigliosi”.

Lady Markle ha descritto Harry come il Principe capace di abbattere draghi per lei. E mio marito è lì, sempre lì, a fare tutto il possibile per assicurarsi che la nostra famiglia sia al sicuro e protetta, che siamo felici e che riusciamo comunque a trovare il tempo per le serate romantiche.”