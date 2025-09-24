Re Carlo imbarazzato dopo la visita ufficiale: “Innamorate di te”

IPA Re Carlo

Non è così frequente vedere l’imbarazzo di Re Carlo, ma per l’incontro con la persona più anziana del mondo ha ceduto ai sentimenti, arrossendo visibilmente. Pochi giorni fa, il 18 settembre, il Re in persona è andato nel Surrey. Motivo della visita? Incontrare Ethel Caterham. La bisnonna inglese ad agosto ha compiuto ben 116 anni. E l’affettuosa signora ha ricordato i “bei tempi andati”, quando Carlo era lo scapolo più ambito d’Inghilterra.

Re Carlo imbarazzato, l’incontro con Ethel Caterham

Il 18 settembre Re Carlo ha incontrato Ethel Caterham, che ad aprile è diventata la persona più anziana del mondo dopo la scomparsa di Suor Inah Canabarro Lucas all’età di 116 anni. La visita è stata l’occasione per ripercorrere il passato della donna, legato in parte a quello di Carlo stesso. Sì, perché Ethel ha ricordato quando nel 1969 la Regina Elisabetta II aveva investito Carlo del titolo di Principe del Galles. Aveva 21 anni, ed era lo scapolo d’oro.

“Ricordo quando tua madre ti incoronò al Castello di Caernarfon, e tutte le ragazze erano innamorate di te e volevano sposarti”, questa dichiarazione ha ovviamente suscitato ilarità nel Re, e anche un certo imbarazzo, seppur positivo. A incalzare Ethel è stata anche una delle sue nipoti, ovvero Kate Henderson, che ha detto: “Lo dicevi l’altro giorno, vero? Hai detto: ‘Il Principe Carlo era così bello. Tutte le ragazze erano innamorate di lui’. Un vero Principe, e ora anche Re”. Ma sappiamo che Carlo ha anche un forte senso dell’ironia, e infatti ha risposto: “Sì, beh, comunque è tutto ciò che resta di lui”.

Chi è Ethel Caterham, la persona più anziana al mondo

Ethel Caterham è nata il 21 agosto 1909 in un villaggio dell’Hampshire, che si trova nell’Inghilterra meridionale. Non è la prima volta che Ethel e Re Carlo entrano in contatto, e proprio per i messaggi di compleanno, tanto che la casa di cura che si trova nel Surrey ha ringraziato per gli auguri ricevuti. “Ethel e la sua famiglia sono molto grate per tutti i gentili messaggi e l’interesse dimostrato nei suoi confronti in occasione del suo 116esimo compleanno”.

La donna è rimasta vedova nel 1976: è stata sposata con Norman dal 1933, e la coppia ha vissuto a Hong Kong e Gibilterra, tornando a vivere infine in Inghilterra. Alla soglia dei 100 anni, Ethel ha smesso di guidare. E a chi chiede il segreto della sua longevità, risponde che è di non aver mai litigato con nessuno.

Il primo contatto tra Ethel e Re Carlo non è avvenuto all’incontro: tempo fa, il Sovrano le aveva spedito una lettera personale, dove appunto si diceva molto felice per il “rimarchevole traguardo”. Ed è curioso notare che la Caterham ha esposto i biglietti di auguri di Re Carlo e della Regina Elisabetta. C’è una tradizione nel Regno Unito, in uso dal 1917, che prevede l’invio di messaggi personali dal Monarca per occasioni davvero speciali. Precisamente, Re Carlo – così come faceva ai tempi la Regina Elisabetta – invia delle lettere alle persone che compiono 100 o 105 anni, e poi ogni anno successivo. Nei biglietti c’è anche un ritratto di Re Carlo e della Regina Camilla, con una nota e la loro firma.