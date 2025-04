Re Carlo rifiuta Harry e lui si rifugia tra le star di Hollywood

Fonte: Getty Images Harry

Re Carlo ha tagliato i ponti con Harry, non vuole nemmeno più parlargli, mentre si affida completamente a William che sta preparando alla successione. Il Duca del Sussex soffre molto per il rifiuto del padre e cerca compensazione in altre leggende, quelle di Hollywood, probabilmente contagiato da sua moglie Meghan Markle.

Re Carlo prende le distanze da Harry e lui ne soffre

Dopo il ritorno di Harry a Londra per presenziare in Aula alla battaglia legale che ha intentato per avere la protezione della polizia quando lui e la sua famiglia si trovano in Gran Bretagna, la situazione con Re Carlo è precipitata.

Harry non ha incontrato il padre che si trovava in Italia con Camilla per una visita di Stato, né ha visto William e Kate che lo hanno ignorato. Il Duca ha sofferto molto per l’indifferenza della sua famiglia, ma d’altro canto non poteva aspettarsi un trattamento diverso, dopo il modo in cui si è comportato nei loro confronti.

Ha cercato di trovare il modo di comunicare con il fratello e la cognata, ma loro non hanno reagito. E per quanto riguarda Carlo, lui non gli risponde nemmeno più al telefono. Ma solo perché Harry è inaffidabile e le sue chiamate potrebbero avere un doppio fine.

Infatti, il Duca del Sussex vorrebbe che il padre intervenisse nel suo processo e si opponesse alla scelta presa dal governo di negargli la protezione della polizia, ma il Re non ha la minima intenzione di farlo, anche se si tratta di suo figli. Quest’ultimo per altro lo ricatta, impedendogli di vedere i nipoti, Archie e Lilibet, perché – sostiene – in Inghilterra non sarebbero adeguatamente protetti. Ecco quindi lo stallo.

Intanto, non potendo più contare su Harry, Carlo si affida totalmente a William, suo erede al trono, affidandogli incarichi sempre più delicati. Così, ad esempio sarà lui a rappresentarlo sabato 26 aprile ai funerali di Papa Francesco, in veste di futuro capo della Chiesa anglicana.

Harry si consola con le star di Hollywood

Avendo dissolto i rapporti con la sua famiglia, a Harry non resta che rifugiarsi nel mondo dorato di Hollywood, contagiato forse da Meghan Markle o forse perché non ha molte altre alternative per stare al centro della ribalta.

Così, Harry ha annunciato la sua prossima – criticatissima, almeno in Gran Bretagna – uscita pubblica. L’appuntamento è per il 25 aprile, quando parteciperà a Los Angeles, più precisamente al Beverly Hilton Hotel, alla 22esima cerimonia delle Living Legends of Aviation.

A condurre la serata ci sarà John Travolta e sarà presente anche Morgan Freeman, oltre ad altre star, che si riuniranno per rendere omaggio ai piloti dei vigili del fuoco che hanno contribuito a spegnere gli incendi che hanno devastato Los Angeles qualche mese fa.

Harry ha diritto di partecipare a questo evento perché ha prestato servizio come pilota di elicottero, durante il suo addestramento militare.