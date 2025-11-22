Re Carlo, il soprannome per Meghan Markle che rivela la sua vera natura

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Meghan Markle

Il rapporto tra Re Carlo e la nuora, Meghan Markle, è dal momento in cui è entrata nella vita del Principe Harry sotto i riflettori.

In particolare prima che Harry e Meghan abbandonassero i loro incarichi reali nel 2020 e si trasferissero in California, il sovrano aveva un soprannome insolito per la nuora. Nel corso degli anni, i media hanno affibbiato alla duchessa del Sussex una serie di soprannomi, alcuni più duri di altri, ma il Re si è riferito a Meghan con una parola bizzarra che ne riconosceva la “durezza” apparentemente incrollabile.

Re Carlo, il soprannome con cui chiamava Meghan

L’allora Principe Carlo si riferiva spesso alla duchessa con il soprannome “Tungsten” (tungsteno) per via del suo carattere “duro” e “inflessibile” e, sebbene il soprannome fosse certamente strano, Carlo credeva che fosse un complimento alla sua tenacia e ben presto gli rimase impresso. Il tungsteno è un metallo duro e fragile che ha il punto di fusione più alto di qualsiasi altro elemento conosciuto, rendendo il nome un omaggio a Meghan, in riferimento alla sua forza e capacità.

A raccontare del soprannome dato dal Re a Meghan è stata una fonte di palazzo: “Il Principe Carlo ammira Meghan per la sua forza e la spina dorsale che dà a Harry, che ha bisogno di una figura simile al tungsteno nella sua vita perché può essere un po’ tenero. È diventato un termine affettuoso”.

Nel libro del 2022 di Katie Nicholl, The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown, l’autrice ha rivelato maggiori dettagli sul soprannome. Afferma che Carlo trovava Meghan “resiliente” e in grado di reggere il confronto. Carlo ha definito Meghan una “star emergente”, poiché appariva come “raffinata, passionale e divertente”.

I soprannomi di Meghan che piacciono alla famiglia

Tungsteno non è l’unico soprannome che Meghan ha usato e continua ad usare: anche il Principe Harry ha dato nomi affettuosi alla moglie. Sono gli stessi nomi che continua a usare ancora oggi, mentre la coppia si gode la vita a Montecito con i propri figli.

Si ritiene che il duca chiami spesso Meghan Meg o M invece del suo nome completo, e Meghan a sua volta lo chiama H. Intervenendo al Jamie Kern Lima Show all’inizio di quest’anno, Meghan ha rivelato che i soprannomi “M” e “H” risalgono ai primi tempi della coppia, quando cercavano di mantenere la loro relazione privata.

Ha detto: “Non potevo dire a nessuno con chi uscivo e chi manteneva [il segreto]. Quindi penso che ci scrivessimo solo per corrispondenza”.

