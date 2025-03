Re Carlo e Camilla, finalmente è finita. Stanchi e provati se ne tornano a casa

Fonte: PA Media Camilla e Carlo

Re Carlo e Camilla hanno finalmente concluso venerdì 21 marzo il loro viaggio in Irlanda del Nord e si possono godere un weekend di meritato riposo. In effetti, nelle ultime foto scattate durante il tour i Sovrani mostravano sul viso i segni di una certa stanchezza.

Re Carlo e Camilla, esausti dopo il viaggio in Irlanda del Nord

Sono stati tre giorni molto impegnativi quelli vissuti da Re Carlo e da sua moglie Camilla in Irlanda del Nord. Il programma di viaggio è stato parecchio intenso e Le Loro Maestà non hanno più vent’anni. Bisogna però riconoscere loro una certa tempra e resistenza, infatti non si sono sottratti a niente e hanno compiuto tutto quello che era previsto nella loro agenda.

Effettivamente, hanno fatto di tutto durante il soggiorno in Irlanda del Nord, visite, incontri, hanno brindato con whiskey, accarezzato cagnolini e pony, visitato aziende agricole e pasticcerie. Carlo ha persino aiutato a preparare dei dolcetti tipici e Camilla ha grigliato delle fettine di carne.

Insomma, è più che giustificata una certa stanchezza da parte dei Sovrani che sono rientrati in Inghilterra per ritirarsi in campagna dove trascorrono abitualmente il weekend. Non si sa se entrambi sono andati a Sandringham oppure Camilla abbia preferito raggiungere la sua casa privata di campagna dove ama passare un po’ di tempo lontano dallo stress del Palazzo e possibilmente vicino ai suoi figli e nipoti.

Fonte: PA Media

Carlo e Camilla, l’ultimo sforzo

In ogni caso, prima di godersi il meritato riposo, Carlo e Camilla si sono sottoposti a un ultimo bagno di folla a Banbridge, nella contea di Down, dove centinaia di persone li aspettavano sventolando bandiere, nella speranza di vederli e magari di poter stringere loro la mano. Intanto, due gruppi di ukulele hanno intonato Rockin’ All Over The World, facendo da colonna sonora all’incontro tra i Sovrani e il Lord Luogotenente della contea di Down, Gawn Rowan Hamilton.

Fonte: Getty Images

Il Re ha incontrato il proprietario di un negozio di souvenir, fornai locali, produttori di biancheria e anche Sam Harding, direttore generale del Game Of Thrones Studio Tour. Quest’ultimo ha spiegato a Carlo che quella che attualmente è una attrazione turistica, era la location in cui è stata girata la famosa serie.

“È stato davvero facile parlare con lui ed è stato molto gentile”, ha raccontato Harding, che ha anche aggiunto che Carlo ha confessato di non aver mai visto Il Trono di Spade, anche se ne aveva sentito parlare molto.

Camilla invece ha visitato la biblioteca di Banbridge dove ha assistito a un reading e alla recita di una poesia da parte di un gruppo di bambini.

Fonte: PA Media

Carlo e Camilla si sono ritrovati al municipio dove la Regina ha ricevuto in omaggio un bouquet di cupcake rosa, mentre il Re una ceramica raffigurante la cattedrale di San Patrizio di Armagh.

Carlo e Camilla in blu, sfiniti salutano dal ponte

La visita dei Sovrani si è conclusa con uno sguardo dal ponte Rathfriland Street mentre guardano Bridge Street a Banbridge. Carlo e Camilla si sono scambiati qualche battuta e sono apparsi piuttosto stanchi.

Fonte: Getty Images

Specialmente la Regina era piuttosto provata. Tra l’altro, a conclusione della visita in Irlanda del Nord ha abbandonato il verde e ha optato per un look blu elettrico abbinato a una cappa corta, nera.