Re Carlo e Camilla in gita in Irlanda del Nord, tra pony, fornelli e vento dispettoso

Fonte: Getty Images Camilla e Carlo scompigliati dal vento

Re Carlo e Camilla proseguono il loro viaggio in Irlanda del Nord. Il programma della giornata ha visto una serie di impegni in cui Le Loro Maestà sono state coinvolte in una serie di attività e di incontri molto piacevoli e perfino toccanti. Tutto sarebbe stato perfetto se non ci fosse stato un vento davvero fastidioso che li ha tutti scompigliati.

Re Carlo e Camilla indispettiti dal vento

Dopo l’arrivo trionfale in Irlanda del Nord con tanto di brindisi a base di whiskey, Carlo e Camilla hanno proseguito il tour. Brilla il sole nella città di Limavady dove la comunità locale li ha accolti calorosamente con tanto di applausi e festoni e bandiere sventolanti.

La Regina consorte ha indossato per l’occasione un completo verde bosco in onore del Paese ospitante. Eccola dunque sfoggiare un tailleur con giacca corta, sotto la quale portava una camicia bianca con collo alto, e una gonna svasata a pieghe, abbinata a un paio di stivali in suede nero, sciarpa tartan e l’immancabile spilla a forma di trifoglio simile a quella indossata da Kate Middleton durante la parata di San Patrizio.

La giornata è iniziata sotto il miglior auspicio, se non fosse per un fastidiosissimo vento che ha scompigliato i capelli alle Loro Maestà. Ma Camilla è abituata, il vento non è mai stato suo amico e spesso in pubblico le ha giocato brutti scherzi. Ma qui per fortuna non è successo niente di imbarazzante.

Re Carlo e Camilla ai fornelli

Carlo e Camilla hanno visitato la Hunters Bakery, un’azienda che ha 200 anni, e si sono dilettati in cucina aiutando a preparare i crumpets dell’Ulster Scots. Poi hanno tagliato una gigantesca torta di panna proprio per celebrare il 200esimo anniversario della pasticceria. E il Re si è pure leccato le dita.

Fonte: PA Media

Re Carlo e Camilla, tra pony e cocker

Usciti dall’edificio, hanno fatto una passeggiata lungo Market Street, dove hanno incontrato la proprietaria di un cocker che indossava orgogliosamente una corona fatta all’uncinetto. Carlo e Camilla si sono molto divertiti alla vista del cagnolino, d’altro canto è noto l’amore che hanno verso gli animali. Tra l’altro recentemente hanno adottato un nuovo cucciolo che è già una star del Palazzo.

Fonte: PA Media

A proposito di animali, durante la visita a una azienda agricola il Re e la Regina hanno avuto un altro piacevole incontro con due pony bardati che prontamente hanno coccolato, Camilla ha dato loro anche delle carote. E si è detta dispiaciuta che i due cani della fattoria non erano presenti.

Poi si sono spostati al Roe Valley Arts and Culture Centre dove hanno visitato una mostra. Tra le persone che la coppia ha incontrato c’era il pluripremiato fotografo Cathal McNaughton, che ha mostrato a Carlo e Camila una foto che aveva scattato a Elisabetta II mentre reggeva un ombrello all’inaugurazione della sede centrale della Lawn Tennis Association a Londra. Il Re si è quasi commosso nel vedere il ritratto della madre.

Fonte: Getty Images

Camilla alle prese col barbecue

Infine, i Sovrani sono andati nell’azienda agricola Broighter Gold Rapeseed Oil dove Camilla è rimasta affascinata dalla produzione di olio di colza. E poi si è data alla cucina, grigliando dei filetti di manzo.

