Kate Middleton, la spilla a forma di trifoglio dal passato misterioso

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look verdi di San Patrizio: una favola

Kate Middleton ha partecipato alla tradizionale parata militare delle Guardie Irlandesi, in occasione di San Patrizio. La Principessa del Galles, seguendo il dress code definito per l’evento, ha indossato un cappotto verde di Alexander McQueen e la spilla in oro giallo a forma di trifoglio, creata da Cartier, che ha una storia molto particolare e misteriosa.

Kate Middleton, una giornata in caserma per San Patrizio

Kate Middleton ha fatto la sua impeccabile apparizione alla Wellington Barracks di Londra per celebrare San Patrizio con le Irish Guards. La Principessa del Galles, in qualità di colonnello del reggimento, ha distribuito medaglie e rametti di trifoglio, senza il supporto di William. Infatti, ha partecipato da sola alla parata militare con brindisi a base di Guinness, foto ufficiali coi militari, conversazioni coi soldati e carezze al levriero mascotte.

Per rendere onore alle Guardie Irlandesi, Kate si è vestita di verde, come d’altro canto ha sempre fatto in occasione di San Patrizio. E, sempre nel rispetto della tradizione, ha indossato la spilla a forma di trifoglio, creata da Cartier.

Kate Middleton, la storia misteriosa della spilla a forma di trifoglio

Questa spilla, in oro giallo, ha una storia molto particolare. È nota come spilla delle Irish Guards, non solo perché è a forma di trifoglio, ma perché appartiene al reggimento.

Probabilmente questo è l’unico gioiello indossato dai membri della Famiglia Reale che non è di loro proprietà e non appartiene al tesoro della Corona. Le Guardie Irlandesi lo prestano di volta in volta a chi nel Palazzo è in qualche modo sono legato al reggimento. Come nel caso di Kate che ne è il colonnello.

Kate l’ha indossata per la prima volta nel 2011, dopo il matrimonio con William, in occasione di una parata militare e da allora è l’unico membro della Famiglia Reale ad averla portata in pubblico in veste ufficiale.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, la spilla di Cartier che vale 2.676 euro

La spilla a forma di trifoglio è in oro giallo 18 k con uno smeraldo al centro delle sue foglie. Il gioiello vale 2.250 sterline, circa 2.676 euro. La spilla fu disegnata da Cartier e la prima ad averla indossata è stata la Principessa Mary, Contessa di Harewood, nel 1961.

Furono le Guardie Irlandesi a donargliela. Dopo la sua morte, nel 1965, la spilla fu acquistata dal reggimento. E fu successivamente portata dalla Regina Madre e dalla Principessa Anna, per poi passare a Kate.

Kate Middleton, il significato speciale della spilla

Pare che la Principessa del Galles sia particolarmente affezionata a questo gioiello, perché è stato il primo che ha indossato in veste ufficiale dopo il matrimonio con William, inoltre contiene uno smeraldo che è la sua pietra portafortuna.

In effetti, ogni volta che Kate porta questa spilla sembra sempre di buonumore. Anche in questa edizione della parata militare di San Patrizio dove è andata sola, senza William, è apparsa raggiante. Forse perché la sua presenza alla cerimonia segna il suo definitivo ritorno dopo la malattia.