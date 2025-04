Re Carlo abbandona Harry. “È sconvolto e arrabbiato”: parla un amico

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Harry

Re Carlo ha preso le distanze da Harry e lo ha lasciato solo a vedersela con lo scandalo della associazione benefica da lui fondata e da cui si è dovuto dimettere, la Sentebale.

Re Carlo non difende Harry

Carlo è rimasto in silenzio di fronte alle accuse rivolte a suo figlio Harry, dal presidente del consiglio di amministrazione della società benefica da lui fondata. La dottoressa Sophie Chandauka lo ha definito un bullo che ha tentato di farla fuori dalla fondazione e che ha preteso che lei si scusasse con sua moglie Meghan Markle dopo che quest’ultima l’ha maltrattata alla partita di polo benefica, perché voleva essere solo lei al centro dell’attenzione.

Re Carlo non ha fatto nemmeno un cenno alla situazione e nemmeno ha sentito Harry per capire cosa stia succedendo. Infatti, il Duca del Sussex non è stato nemmeno avvertito del ricovero del padre. Il Sovrano e il Palazzo hanno tagliato tutti i ponti con lui, non vogliono essere coinvolti, perché temono di essere compromessi.

Sua Maestà mantiene la più totale neutralità nei confronti di Harry e nemmeno privatamente, come padre, ha intenzione di aiutarlo. Il Principe è abbandonato a se stesso. Non può contare sulla sua famiglia d’origine e Meghan è meglio che non intervenga perché potrebbe fare danni peggiori.

Harry addolorato e sconvolto

L’avvocato dello Zimbabwe ha accusato Harry di “molestie e bullismo” e di averle inviato un messaggio sgradevole. Stando a un amico del Principe, lui sarebbe sconvolto per quanto accaduto. Già nel comunicato con cui si è dimesso ha dichiarato quando fosse dispiaciuto di dover abbandonare l’associazione da lui fondata, tra l’altro in onore di sua mamma Diana.

Alex Rayner, che ha frequentato Eton con Harry, ha raccontato di aver parlato con lui al telefono e lo ha trovato “oltremodo affranto e sbalordito”. Il Principe, ha proseguito, Alex: “è così sconvolto e ferito dalle cose che si dicono su di lui. Penso che sia troppo presto per dire se se ne andrà e basta o se proverà a riprendersi l’associazione. Il modo in cui si sente è come se gli avessero tagliato un braccio”.

“Ha organizzato Sentebale con un compagno di scuola quando la morte di sua madre era un ricordo fresco. Al momento è completamente sotto shock per quello che si dice e per le accuse che gli vengono mosse”. Rayner ha puntato il dito anche contro Meghan, affermando, la situazione che si è creata è dovuta in parte alla gelosia di sua moglie.