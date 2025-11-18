Re Carlo, Harry è di nuovo in guerra contro di lui e William

Re Carlo è di nuovo ai ferri corti con Harry. Il Duca del Sussex ha deliberatamente scelto di mettere in ombra suo padre e il fratello William

IPA Harry

La tregua tra Re Carlo e suo figlio Harry è durata poco. Le promesse del Duca del Sussex di stare tranquillo e di non rilasciare interviste inopportune o di rendersi troppo visibile sono state disattese. Ogni sua mossa sembra essere stata pianificata per mettere in ombra suo padre o suo fratello William.

Re Carlo, il passo falso di Harry

Re Carlo non ha certo tempo di prestare attenzione ai capricci di suo figlio Harry. Molti sono gli impegni di Palazzo che deve affrontare da qui a Natale e poi deve sistemare definitivamente la situazione di suo fratello Andrea la cui posizione è molto più delicata e grave rispetto a quella di suo figlio.

Certo, Harry non poteva scegliere momento peggiore per aprire un nuovo fronte contro Sua Maestà. Ma se Carlo è in difficoltà, il Principe non se la passa meglio.

In primo luogo deve stare molto attento a come si comporta, perché potrebbe accadergli la stessa cosa che è successa a zio, ossia vedersi tolti tutti i titoli compreso quello di Principe, ciò equivale di fatto ad essere esiliati definitivamente dalla Corte e dalla Famiglia Reale.

In secondo luogo, deve tenersi caro suo padre, perché con sua moglie Meghan Markle le cose non vanno poi così bene. La sua dolce metà è costantemente presa di mira, anche perché in tutto quello che pubblica e fa ci sono molti errori e i suoi detrattori non aspettano altro per darle addosso. Harry vorrebbe una vita più ritirata con meno social e uscite televisive, ma Meghan vuole i riflettori di Hollywood e ha bisogno che si parli di lei. Questo li mette spesso in contrasto, soprattutto quando sono coinvolti i loro figli.

Lady Markle non esita a postare su Instagram le foto dei bambini, sebbene non mostri mai i loro visi, per far pubblicità ai suoi prodotti.

Queste tensioni continue causano grande stress a Harry che è una mina vagante che rischia di esplodere da un momento all’altro, distruggendo tutti gli sforzi diplomatici fatti negli ultimi mesi col Palazzo. Ed è proprio questo che sta accadendo.

Re Carlo, Harry adombra William

Ad esempio il suo viaggio in Canada è stato visto come una provocazione, perché ha coinciso il viaggio in Brasile di William e ha rischiato così di oscurarlo. Il suo team ha insistito sul fatto che il Palazzo fosse stato informato del tour in anticipo, ma da parte della Corte non c’è conferma, anzi smentisce di fatto Harry affermando di non aver ricevuto alcun preavviso.

Una fonte ha dichiarato che era “un po’ strano” affermare che il Palazzo fosse stato avvisato del viaggio, quando i collaboratori di Buckingham Palace e Kensington Palace non erano a conoscenza del viaggio prima che venisse annunciato. È interessante notare che l’ufficio di Harry si è rifiutato di rivelare quando e a chi è stato informato del viaggio.

Le diverse posizioni hanno fatto tornare alla mente la famosa frase della defunta regina Elisabetta “i ricordi possono variare” in riferimento alla intervista dei Sussex rilasciata nel 2021. E le distanze tra Harry e Carlo si allungano.

