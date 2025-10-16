Re Carlo sotto attacco da Meghan Markle: Harry si compromette

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Re Carlo di nuovo nel mirino dei Sussex, nonostante l’incontro dello scorso settembre con suo figlio Harry. Meghan Markle ha criticato pubblicamente la Famiglia Reale che l’ha fatta scappare e suo marito è tornato alla carica con la questione della sua sicurezza e la richiesta della protezione della polizia in Gran Bretagna.

Re Carlo, il rancore di Meghan Markle

Meghan Markle non riesce proprio a voltare pagina e a perdonare Re Carlo e la sua famiglia. Così, a distanza da cinque anni dalla Megxit, la Duchessa del Sussex continua a raccontare l’inferno che ha passato mentre si trovava in Gran Bretagna.

L’ultimo intervento in tal senso lo ha fatto durante la sua intervista al Fortune’s Most Powerful Women Summit a Washington, dove ha ricevuto un riconoscimento. Qui ha raccontato la necessità di fuggire da Palazzo, doveva andarsene perché non ne poteva più e senza un progetto o prospettive precise, lei e Harry hanno lasciato Londra, per rifugiarsi prima in Canada, dove sono rimasti per un breve periodo, e poi in California, a Montecito dove hanno costruito quello che la Duchessa ha definito il loro nido.

Tra l’altro nel periodo in cui sono fuggiti da Londra, Archie, il loro primo figlio, era molto piccolo E due anni dopo il loro arrivo negli Stati Uniti è nata Lilibet, anche se prima Meg ha affrontato un aborto.

Di quel periodo seguito alla Megxit Meghan ricorda: “Stavamo facendo il nostro nido e guarendo“, dalle ferite causate a suo dire da Re Carlo, allora Principe del Galles, e in genere dalla Famiglia Reale.

Re Carlo, sotto pressione per colpa di Harry

Mentre Meghan lanciava le sue frecce velenose contro Carlo, Harry ha ripreso la sua battaglia per ottenere la scorta della polizia mentre si trova in Gran Bretagna. La presenza di una stalker trovata nel bagno dell’hotel di Londra in cui Harry era atteso di lì a poco, ha riacceso la questione che sembrava essersi definitivamente conclusa con la sentenza dell’Alta Corte che ha respinto la richiesta del Duca del Sussex.

Harry ha riaperto la sua battaglia sulla sicurezza dopo aver scritto al nuovo Ministro degli Interni Shabana Mahmood. Chiede che il Comitato esecutivo reale e VIP (Ravec) effettui una valutazione della gestione del rischio (RMB).

Harry ha lasciato gli incarichi reali cinque anni fa ma torna regolarmente in Gran Bretagna per eventi di beneficenza, non è stato sottoposto a una valutazione dal 2019. Ogni volta che rimette piede nel suo Paese di origine riceve una protezione della polizia “su misura”, che comprende un controllo da parte delle forze dell’ordine durante l’evento di beneficenza e dei trasporti britannica, questo è quanto accaduto durante la sua ultima visita a settembre.

Harry nell’ avanzare le sue richieste non ha coinvolto suo padre Carlo, ma vuole solo una valutazione in RMB a cui ritiene di avere diritto. Le sue pretese però rischiano di compromettere i passi avanti nella riconciliazione fatti dopo il colloquio a Clarence House.