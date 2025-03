Re Carlo, nuove confessioni sorprendenti di Meghan Markle nel podcast

Fonte: IPA Meghan Markle

Re Carlo fa finta di niente e prosegue con la sua vita tra impegni formali e incontri di famiglia, senza commentare pubblicamente quello che accade Oltreoceano con Harry e soprattutto Meghan Markle. In questi giorni non si fa che parlare di lei per la serie di Netflix, per i suoi prodotti bio apparentemente innocui per la Famiglia Reale. Anche se adesso ha annunciato confessioni sorprendenti nel suo nuovo podcast.

Meghan Markle fa tremare Re Carlo

Re Carlo non si cura dei successi di Meghan Markle, “persona non gradita”, come l’ha definita qualche anno fa. A lei si dà la colpa di aver allontanato Harry dalla famiglia e dalla Monarchia e sempre lei viene giudicata responsabile del fatto che il Sovrano non ha praticamente mai avuto contatto coi nipoti, Archie e Lilibet.

Se Meghan non ha intenzione di rimettere piede in Inghilterra, Carlo a suo volta non ci tiene a incontrare la nuora. Lo farebbe eventualmente solo per vedere i nipotini.

Così, non commenta mai annunci e imprese dei Sussex. Lo scorso anno Meg ha mantenuto un profilo basso, forse perché si stava preparando per tutte i nuovi progetti di quest’anno.

Nessuno lo avrebbe mai detto, ma la sua serie Meghan, with Love, è tra le prime 10 più viste su Netflix, nonostante le critiche che sono arrivate da più parti. Dunque, la campagna pubblicitaria non era poi così sbagliata, mostrandosi con la felpa di Diana e ricoperta di gioielli mentre cucina.

Lady Markle alza l’asticella e sul suo profilo Instagram annuncia una nuova serie di podcast che fa impensierire Carlo.

Meghan Markle annuncia il nuovo podcast

La Sussex ha postato una sua foto col busto di profilo, mentre rivolge lo sguardo all’obiettivo. La Duchessa indossa una camicia trasparente blu elettrico e ha raccolto i capelli in una coda di cavallo, da vera working girl. A commento dell’immagine di copertina annuncia l’arrivo del suo nuovo podcast, Confessions of a Female Founder.

E scrive: “Sono così emozionata di condividere con voi un’altra cosa su cui sto lavorando: ‘Confessions of a Female Founder’, il mio nuovo podcast con @lemonadamedia!”.

Meg ha firmato un accordo con questa azienda creata da donne nel 2024 e grazie ad essa pubblicherà anche la sua prima serie audio Archetypes.

Il messaggio su Instagram prosegue così: “Ho avuto conversazioni sincere con donne straordinarie che hanno trasformato i sogni in realtà e trasformato piccole idee in aziende di grande successo”. E continua: “Si sono aperte e hanno condiviso i loro consigli, trucchi (e cadute) e lasciandomi fare domande mentre costruisco la mia attività, come sempre. È stato assolutamente illuminante, stimolante… e divertente! (Perché che senso ha se non possiamo divertirci un po’ in questa avventura?)”.

Re Carlo, il debito di Meghan Markle con lui

L’appuntamento con il primo episodio è per l’8 aprile. Il podcast dunque non ha nulla a che fare con la Famiglia Reale. Meghan vuole farcela da sola, senza più coinvolgere Carlo o Kate Middleton.

Ma gli esperti in questioni reali sostengono che il successo della moglie di Harry dipende innanzitutto dal fatto che sfrutti il suo titolo nobiliare, di Duchessa del Sussex. Dunque, di fatto sfrutterebbe un privilegio che le è stato concesso da Carlo.