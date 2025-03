Meghan Markle, il significato segreto del suo anello rosa

Meghan Markle

Meghan Markle sa bene come far parlare di sé, e questa volta il protagonista è un anello al mignolo da 60.000 sterline che sembra gridare lusso e mistero. Il prezioso gioiello, creato dalla guru delle star Lorraine Schwartz, è riapparso al suo dito in occasione di alcuni eventi recenti, tra cui il lancio della sua nuova avventura su Netflix, With Love, Meghan.

L’anello di Meghan, il legame con il passato dal valore simbolico di 60k sterline

Questo anello ha già fatto il suo debutto nel 2020, quando Meghan lo ha sfoggiato sulla copertina di Time Magazine accanto a Harry, regalando ai fotografi un dettaglio da non sottovalutare. In passato, si era parlato di diamanti provenienti da un dono ricevuto in Medio Oriente, una voce che aveva sollevato qualche sopracciglio dato che i membri della famiglia reale non possono accettare regali di lusso da fonti straniere per possibili conflitti d’interesse.

Alla fine, queste indiscrezioni sono state smentite, ma il valore simbolico dell’anello resta, anche se di simbolico ha poco visto che costa quanto un bilocale in una città di provincia italiana. Il taglio smeraldo da 3 carati non è certo una scelta casuale: trasmette potenza, resistenza e un pizzico di sfida, perfetto per una donna che ha riscritto le regole della sua vita, lasciando dietro di sé la rigida etichetta reale.

Nuovi progetti e un marchio lifestyle

Meghan Markle non si accontenta di brillare con i suoi gioielli. Il 4 marzo si prende la scena con il suo nuovo show su Netflix, un mix di cucina, ospiti famosi e consigli di lifestyle serviti con il suo inconfondibile tocco glamour. E siccome un solo progetto non basta, ha lanciato anche il brand As Ever, una linea dedicata a prodotti gastronomici e articoli per la casa, perfetta per chi vuole aggiungere un pizzico di Markle-style alla propria vita. Ma non tutto è filato liscio: pare che, stando a certi documenti legali, Meghan sia stata tagliata fuori dal business della moda, senza la possibilità di vendere abbigliamento sotto il suo nuovo marchio.

Un altro anello, un altro messaggio

Ma Meghan non si ferma a un solo anello carico di simbolismo. Agli Invictus Games in Canada ha sfoderato un anello con sigillo inciso con le iniziali “HM” sormontate da una corona. Non un dettaglio qualsiasi, ma un richiamo diretto al monogramma ufficiale che lei e Harry hanno fatto creare dopo le nozze del 2018.

Gli anelli con sigillo hanno sempre avuto un’aura aristocratica, simboli di lignaggi potenti e tramandati di generazione in generazione. Meghan, che da sempre gioca con i simboli e i messaggi subliminali, ha piazzato questo dettaglio proprio mentre era sotto i riflettori, scatenando interpretazioni su un suo legame che, nonostante tutto, continua con la famiglia reale.

Gli anelli con sigillo non sono certo un’invenzione recente. Da Enrico VIII a Elisabetta I, questi gioielli hanno sempre rappresentato potere e appartenenza a un lignaggio ben preciso. Con il tempo, anche Diana, principessa del Galles, e la Duchessa di Edimburgo hanno reso omaggio a questa tradizione, dimostrando che un piccolo dettaglio può racchiudere un intero status.

Nemmeno i Middleton hanno resistito: il loro stemma di famiglia, un regalo della Regina dopo le nozze di Kate e William, si è trasformato in un accessorio di certamente alto lignaggio.