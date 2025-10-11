Re Carlo, l’incontro segreto con l’ex assistente. William e Camilla furiosi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images A sinistra Michael Fawcett con Camilla e Carlo

Re Carlo ha incontrato di nascosto Michael Fawcett, il suo ex assistente. Tanta segretezza si è resa necessaria perché il suo ex braccio destro è stato costretto a dimettersi dopo lo scandalo dei soldi ricevuto in cambio di onorificenze, anche se poi è stato assolto. Una macchia che certo non fa bene all’immagine della Monarchia.

Re Carlo, l’incontro segreto con Michael Fawcett

Re Carlo ha incontrato settimana scorsa al castello di Windsor Michael Fawcett, un tempo suo fidato assistente. È la prima volta che i due si vedono di persona dal 2021, ossia da quando Fawcett è stato costretto a dimettersi per un giro non proprio legale di soldi, in pratica si faceva dare delle mazzette in cambio di onorificenze. A svelare questo traffico scandaloso fu il Daily Mail.

Per Carlo la riunione è stata un’occasione per sanare vecchie ferite con il suo ex braccio destro, dal quale un tempo era inseparabile. Ma l’incontro non ha fatto di certo piacere a William e ad altri membri della Famiglia Reale cui era inviso Fawcett per il ampio potere. Le malelingue lo definivano “più reale dei reali“. Pare che il Principe del Galles e Camilla fossero al corrente di questa visita e che hanno consigliato al Re di non reintegrare ufficialmente Fawcett, perché sarebbe troppo dannoso per la Monarchia.

Per evitare di alimentare i pettegolezzi l’ex assistente del Re è stato fatto entrare da una porta di servizio quasi mai utilizzata e da lì è uscito dopo l’incontro. Ma evidentemente le precauzioni non sono state sufficienti, visto che la notizia di questa riunione è comunque trapelata. O forse i molti nemici dell’ex assistente hanno fatto trapelare la cosa.

Re Carlo e lo stretto legame con Michael Fawcett

Infatti, una fonte vicina a Carlo e attendibile ha dichiarato: “Sua Maestà non ha mai smesso di sentire la mancanza di Michael, costretto a dimettersi. Spesso confidava che questa è l’unica persona di cui difficilmente avrebbe potuto fare a meno”.

“Sono anime gemelle. Si tratta di riparare i torti. Agli occhi del Re, Michael è innocente di ciò di cui è stato accusato. Il Re faceva così tanto affidamento su Michael. Era lui a proteggerlo.”

Re Carlo e il potere nascosto del suo ex assistente

La notizia dell’incontro si è diffusa tra il personale di Windsor. Molti hanno un’opinione negativa dell’ex braccio destro di Sua Maestà. Uno ha detto che “spadroneggiava e spesso rendeva la vita difficile”. Un altro ha aggiunto: “Sì, è stato scagionato, ma la macchia persiste”.

Si ritiene che l’incontro sia stato tenuto segreto per evitare speculazioni. Una fonte a Palazzo ha dichiarato: “Sebbene non rilasceremo commenti su singoli incontri privati, Sua Maestà tiene spesso udienze per congedare i membri del personale senior che se ne stanno andando”.

Fawcett si è dimesso nel 2021 dopo che un organismo di controllo delle organizzazioni benefiche ha scoperto che si erano verificati errori “gravi” e “inaccettabili” nella gestione delle donazioni. Ma la Corte ha stabilito che le azioni del signor Fawcett non costituivano una cattiva condotta e ha anche scagionato gli attuali ed ex amministratori fiduciari. E anche le indagini della polizie non hanno portato ad alcun provvedimento.