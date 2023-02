Carlo tradisce Camilla con un’altra: la Regina è inferocita

In Carlo si sarebbe riaccesa la passione per la donna che negli anni Settanta gli ha fatto perdere la testa e che dovrebbe essere presente alla sua incoronazione il prossimo 6 maggio. La persona in questione è niente meno che Barbra Streisand per la quale ebbe una vera e propria cotta. È lei la vera preoccupazione di Camilla che attende con trepidazione il momento di essere incoronata Regina consorte e di chiudere tutti i conti, legando a sé a triplo mandato il marito.

La vecchia fiamma di Carlo che fa impazzire Camilla

Altro che Harry e gli insulti che le ha rivolto in Spare, definendola una donna pericolosa, la spina nel fianco di Camilla è un’altra e ben più intoccabile, il mito vivente e l’icona Barbra Streisand, classe 1942, che ha letteralmente folgorato Carlo 50 anni fa e il cui filtro d’amore non è ancora totalmente evaporato.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da Buckingham Palace, la Streisand è stata personalmente invitata da Carlo alla sua incoronazione e pare abbia preso questa decisione senza consultarsi con Camilla che si dice sia furente per la decisione del marito. D’altro canto, è il suo giorno e vuole con sé le persone più importanti della sua vita. Per questo insiste sulla presenza di suo figlio Harry – e un po’ meno su quella di Meghan Markle – e per questo vuole accanto a sé la sua vecchia fiamma.

Fonte: Getty Images

E intanto Camilla rode. Sa di quale tenace e trasporto è capace suo marito. In fondo, lei stessa l’ha vissuto in prima persona quando era lei a fare l’amante e Diana era la moglie. Carlo non ha guardato in faccia a nessuno e alla fine non solo ha ottenuto il divorzio da Lady D ma con la sua prematura dipartita si è sposata la donna più invisa del Regno, proprio lei, Camilla Parker Bowles che il 6 maggio diventerà addirittura Regina consorte.

Barbra Streisand a un passo dall’essere Principessa

Avere una potenziale amante in un giorno così prestigioso non la rende certo tranquilla, da cosa potrebbe nascere cosa e la fiamma tra Carlo e Barbra potrebbe riaccendersi. In fondo, erano talmente legati che una volta la cantante dichiarò: “Sarei potuta diventare la prima Principessa ebrea”.

Carlo e Barbra Streisand, la storia della loro relazione

Carlo e Barbra Streisand si incontrarono per la prima volta in una base navale di San Diego nel 1974, quando il Re aveva appena 26 anni ed era tenente della fregata HMS Jupiter e già frequentava Camilla. La star americana andò a trovarlo diverse volte nella sua residenza di campagna a Highgrove, dove Carlo perse letteralmente la testa per lei ma la relazione non si concretizzò, altrimenti come ricordato la Streisand poteva diventare la prima Principessa del Galles ebrea e oggi sarebbe stata incoronata Regina consorte al posto di Camilla.

Fonte: Getty Images

In ogni caso, tra Carlo e Barbra è nata una sincera amicizia che dura ancora oggi. Nel 1994 il Sovrano, allora Principe del Galles, la invitò a esibirsi in un concerto di beneficenza a Londra per la sua fondazione, il Prince’s Trust. Poi nel 2019 tornò per un altro concerto ad Hyde Park a Londra dove appunto dichiarò che era stata a un passo per diventare la nuova Principessa del Galles “se avessi giocato bene le mie carte”.

Intanto, Carlo si porta sempre nel cuore la sua Barbra. Infatti dichiarò che la sua canzone preferita in assoluto è Don’t Rain On My Parade, cantata proprio dalla star americana.