Re Carlo e gli altri reali inglesi cosa amano guardare in tv? Gli show che non ti aspetti

IPA Famiglia Reale Inglese

I componenti della Famiglia Reale Inglese sono sempre impegnati in numerosi eventi ufficiali ma anche loro riescono a ritagliarsi del tempo di relax, impiegato a guardare i loro programmi televisivi preferiti. William d’Inghilterra, a esempio, ha svelato in numerose occasioni che ama guardare le partite di calcio in tv insieme ai suoi figli e che, durante queste serate, vengono rispettati anche dei rituali.

Ma, durante le loro numerose uscite pubbliche, Re Carlo, la Regina Camilla e gli altri membri della Monarchia Inglese hanno svelato, in diverse occasioni, alcune altre loro preferenze televisive.

Camilla, fan di Bridgerton

Sembra che la Regina Camilla sia una sostenitrice di una delle serie televisive Netflix più amate degli ultimi tempi. Si tratta di Bridgerton, un telefilm dal sapore storico, che è ambientato nel periodo Regency e narra di vicende romantiche. La sovrana ha rivelato questa sua preferenza, in occasione di una visita al Chelsea Flower Show lo scorso anno. In quell’occasione la sovrana ha visitato un giardino ispirato al personaggio di Penelope Featherington, protagonista della terza stagione del telefilm, e ha raccontato di aver seguito le diverse puntate dello show televisivo.

Kate Middleton apprezza i reality show

Secondo le indiscrezioni sembra che Kate Middleton sia amante di alcuni reality show, tra cui soprattutto Strictly Come Dancing, versione inglese del nostro Ballando con le stelle. La Principessa del Galles infatti avrebbe perfino visitato lo studio dove viene registrato il programma televisivo nel 2023, insieme a William d’Inghilterra e al Principino Louis. Ma, come riportato da Hello, la futura Regina avrebbe una passione anche per altri show televisivi, come quelli di cui sono state protagoniste le Kardashian. Durante il periodo di convalescenza dalla malattia che l’ha colpita la Principessa avrebbe recuperato diversi episodi dell’ultimo programma delle star americane.

Re Carlo, la passione per i drammi storici

Anche Re Carlo III avrebbe svelato una sua preferenza televisiva durante una delle sue uscite pubbliche. Il sovrano avrebbe svelato, infatti, di seguire con passione in tv la serie Poldark, a carattere storico. Una preferenza che, quindi, il Re sembra condividere con sua moglie. Il telefilm seguito con passione dal sovrano potrebbe aver colpito la sua attenzione anche per la stupenda ambientazione, nei luoghi più belli della Cornovaglia, da lui tanto amata.

I Sussex amano le spy stories

Di tutt’altro genere sembrano essere le preferenze televisive di Duchi di Sussex, visto che Meghan Markle avrebbe svelato, secondo quanto riportato da People, di aver seguito con il marito la serie Black Doves, con protagonista Keira Knightley. Si tratta di un thriller di spionaggio, targato Netflix. La Duchessa avrebbe rivelato anche che lei e il marito amano vedere insieme la televisione a fine giornata. Sembra che il telefilm abbia incontrato le preferenze anche dei Principi del Galles, come avrebbe svelato lo stesso Principe William d’Inghilterra, durante una festa per il 1° Battaglione del Reggimento Mercian nel Wiltshire.

The Crown

Essendo i veri protagonisti, molti membri della Famiglia Reale Inglese hanno seguito la serie televisiva The Crown. In particolare sembra che la compianta Regina Elisabetta abbia potuto apprezzare lo sceneggiato. Così ha rivelato Vanessa Kirby, interprete della Principessa Margaret: “Un mio amico era a una festa e non conosceva nessuno, così si è avvicinato a questo gruppo di persone che stavano parlando di The Crown. Una ragazza ha detto: ‘Beh, mia nonna lo guarda e le piace molto’. A poco a poco ha capito che la ragazza era Eugenia e che sua nonna era la regina”.