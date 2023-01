Rania di Giordania si rimbocca le maniche: look floreale per incontrare le donne agricoltrici

Fonte: IPA Rania di Giordania conquista New York, dalla camicia bustier alla longuette aderente

Rania di Giordania è sempre in prima linea per il suo popolo, e a pochi giorni dall’inizio dell’anno si è già messa in viaggio e rimboccata le maniche, al fianco di Re Abdullah. La coppia reale ha fatto visita a un cooperativa agricola tutta al femminile a Al Disi, e per l’occasione la Regina ha indossato un abito tipico della zona, con ricami floreali, ribadendo ancora una volta la sua eleganza anche nella semplicità.

L’impegno di Rania per le donne in Giordania

Prima uscita pubblica del 2023 per Rania di Giordania e Re Abdullah. L’inizio dell’anno è già molto impegnativo per i sovrani del mondo, e come Letizia di Spagna, anche la Regina del paese arabo si è subito data da fare con i primi impegni ufficiali, a differenza di Re Carlo, ancora in vacanza.

Il Re e la Regina di Giordania ha visitato una comunità agricola gestita interamente da donne, la Women’s Cooperative Association di Al Disi, nella regione del Badia meridionale. La coppia, con un look casual, ha visitato i campi e i magazzini, per scoprire di più su questa realtà.

Il progetto, avviato nel 2021 su direttive reali, è stato realizzato su un terreno messo a disposizione dal Ministero dell’Agricoltura e offre circa 200 posti di lavoro stagionali per i membri della comunità locale, l’80% dei quali sono donne. Un tema molto caro a Rania quello dell’impiego femminile, poiché si batte molto per l’emancipazione delle donne, spesso difficile nei paesi arabi, anche se la Giordania è l’eccezione che conferma la regola, grazie al suo impegno costante.

Il Re e la Regina hanno visitato anche i locali della cooperativa femminile di Al Disi, fondata nel 2010, e sono stati informati sui progetti attuati dalle donne nella comunità locale, tra cui la realizzazione delle ceramiche, cucito, un progetto di apprendimento basato sul gioco e un tradizionale esperienza culinaria offerta a visitatori e turisti.

Il primo look del 2023 di Rania di Giordania

Se il Re ha optato per una tenuta comoda, con polo, gilet e pantaloni, Rania ha scelto un abito tradizionale della zona, semplice ma molto elegante, nero con dei fiori ricamati lungo sul petto, sui fianchi e in vita. Capelli raccolti, pochissimo trucco, e la voglia di essere resa partecipe di tale iniziativa, così ammirevole per le donne di Al Disi.

La Regina di Giordania ha scelto benissimo il primo look dell’anno, ed è pronta a farci sognare con outfit sempre più belli anche nei prossimi dodici mesi, che saranno molto impegnativo, anche dal punto di vista familiare.

Infatti, nel 2023 si terrà il royal wedding che vedrà Rania e Abdullah come genitori dello sposo: il figlio della coppia, il Principe ereditario Al Hussein di Giordania, sposerà la fidanzata Rajwa Khaled Al-Saif, il 1° giugno, a pochi giorni da una data molto importante.

Infatti, il 10 giugno si celebrerà il trentesimo anniversario di nozze dei Sovrani, che hanno detto sì nel 1993, un anno prima della nascita del futuro sposo. Gli occhi, ovviamente, non saranno puntati solo sulla bellissima Rajwa, ma anche su Rania, che di certo non deluderà nessuno con la scelta del suo look.