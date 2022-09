Rania di Giordania, i suoi look conquistano New York

Rania di Giordania dimostra ancora una volta di essere maestra di eleganza e icona di stile. La Regina è volata a New York insieme al marito per una serie di impegni istituzionali che l'hanno vista protagonista, e in occasione della visita nella Grande Mela ha sfoggiato dei look meravigliosi.