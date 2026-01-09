Meghan Markle, oltre 168mila euro in vestiti nel 2025. Ma Charlene di Monaco spende più di lei

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Meghan Markle non risparmia quando si tratta del suo guardaroba. Certo, può contare sui gioielli di sua suocera Diana come base di valore, ma poi deve pensare lei ad abiti, accessori, giacche e pantaloni. E ovviamente non può che rivolgersi alle griffe più esclusive. La Duchessa del Sussex ha speso almeno 168.094.50 euro nel 2025. Ma non riesce a vincere nemmeno in questa classifica, piazzandosi “solo” terza, anche se davanti a Kate Middleton.

Meghan Markle, terza nella classifica delle Reali che spendono di più per il guardaroba

Meghan Markle ci tiene all’immagine e lo ha dimostrato in tutti i modi in questi sette anni di matrimonio con Harry. Anche nella sua serie per Netflix, With Love, Meghan, si è presentata ai fornelli con maglioni di cachemire e altri capi da migliaia di dollari. Ma, d’altro canto, lei se lo può permettere, anche se ostentare troppo, quasi sempre storpia.

Comunque sia, la Duchessa del Sussex nel 2025 è riuscita a spendere ben 168.094.50 euro per i suoi look, stando alla classifica annuale stilata da UFO, il sito che si occupa degli outfit delle teste coronate.

Nella lista compaiono 20 donne titolate, tra Principesse, Regine e Lady. Tra queste troviamo Charlene di Monaco, Letizia di Spagna, Maxima d’Olanda, Kate Middleton, tanto per citarne alcune.

Nel 2025 Meghan si è piazzata terza in classifica, dietro a Olympia di Grecia che nel 2025 ha speso la bellezza di 246.614,56 € per i suoi look con una media di 3.473,44 € a capo.

Al suo confronto Lady Markle è parsimoniosa, infatti ha speso più o meno 80mila euro in meno, per un totale di 168.094,50 euro con un prezzo medio di 857,63 per capo. Nel corso del 2025 Meghan avrebbe presentato 207 articoli di abbigliamento nuovi.

Meghan Markle battuta da Charlene di Monaco

Così, Meghan non è riuscita a vincere nemmeno in questa classifica. Ma non è arrivata nemmeno al secondo posto. Infatti, più di lei ha speso Charlene di Monaco. La moglie del Principe Alberto ha speso 244.483,94 € in look, con una media per capo di 1.910,03 €.

D’altro canto, Charlene deve competere con Carolina di Monaco e con le nipoti acquisite, Charlotte Casiraghi, Alexandra di Hannover e Beatrice Borromeo, tutte note per la loro eleganza e raffinatezza e tutte grandi estimatrice dei marchi più esclusivi, da Chanel a Dior passando per Saint Lauren e Giambattista Valli.

Meghan Markle, Kate Middleton vincitrice morale

Dunque, Meghan si è vista soffiare il posto da Olympia di Grecia e Charlene di Monaco. Dopo di lei però si è piazzata Maxima d’Olanda. Le Regine in genere sono più parsimoniose. Mary di Danimarca ad esempio è nona e Letizia di Spagna è addirittura sedicesima.

Kate Middleton, futura Regina d’Inghilterra, è settima in classifica. Malgrado i banchetti di Stato, le cene ufficiali, i gala di rappresentanza è riuscita a risparmiare più di Meghan, in una sorta di rivalsa morale nei confronti della moglie di Harry.

La Principessa del Galles ha speso nel 2025 82.238,34 € per i look con un prezzo medio per capo di 1.246,04 €.

