Meghan Markle ha svelato, con un video, il nome del suo nuovo brand "As Ever". Ma il logo del marchio è già sotto accusa. Sarebbe stato copiato da uno stemma spagnolo

Fonte: IPA Meghan Markle

Dopo quasi un anno d’indiscrezioni, Meghan Markle ha finalmente lanciato il suo nuovo brand di lifestyle, sorprendendo tutti con un nome inatteso. Infatti se per mesi si è ipotizzato che il marchio della Duchessa di Sussex si sarebbe chiamato American Riviera Orchard, adesso lei stessa ha rivelato che il nome scelto per il suo nuovo progetto è As Ever, che in italiano vuol dire “Come sempre”.

La moglie del Principe Harry d’Inghilterra, quindi, punta a tornare alle origini e all’immagine che dava di sé prima del matrimonio reale, con il suo blog The Tig. Ma i guai per lei non sembrano finiti visto che dalla Spagna c’è chi minaccia azioni legali per un dettaglio del suo nuovo brand.

Meghan Markle, il logo di As ever sotto accusa

Meghan Markle è pronta a lanciarsi in due nuove avventure professionali, legate tra di loro. Nei primi giorni del nuovo anno, infatti, la Duchessa di Sussex ha deciso di riaprire il suo account Instagram e da lì ha annunciato la pubblicazione di una nuova serie televisiva su Netflix, che la vede come protagonista, intitolata With Love, Meghan.

Nella produzione per la famosa piattaforma on demand, Meghan Markle cucinerà per degli ospiti e affronterà altri temi legati al lifestyle, a cui si dedicherà anche un suo nuovo brand di prodotti e oggetti per la casa As Ever. Ma il logo scelto per questo progetto imprenditoriale potrebbe essere al centro di una contesa giudiziaria.

Sembra che, infatti, una cittadina spagnola stia valutando delle azioni legali nei confronti della Duchessa del Sussex perché la raffigurazione grafica scelta per rappresentare il suo nuovo brand avrebbe delle sorprendenti somiglianze con lo stemma del villaggio di Porreres, a Maiorca. Entrambe le composizioni grafiche, infatti, presentano una palma centrale con due uccelli ai lati, anche se il logo di As Ever è in grigio e bianco, mentre lo stemma della cittadina è colorato.

Le parole del sindaco di Porreres

La lunga gestazione del brand di lifestyle di Meghan Markle ha subito diverse battute d’arresto. I documenti legali per la registrazione del marchio, infatti, avrebbero subito diverse battute d’arresto, fino alla decisione finale di puntare su un nome diverso. Ma anche la ricerca del CEO dell’azienda non sarebbe stata facile, fino a costringere la Duchessa del Sussex a ricoprire la carica fondamentale per la società in prima persona.

Adesso il sindaco di Porreres, Francisca Mora, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano Ara Balears sulla somiglianza tra lo stemma della cittadina che amministra e il logo del nuovo brand dell’ex attrice: “Non siamo arrabbiati ma non vogliamo che ci sia una copia di un’immagine storica”. Il primo cittadino del paesino spagnolo ha definito la situazione surreale e ha anche ipotizzato in quale occasione la Duchessa di Sussex abbia potuto vedere lo stemma spagnolo: “Non so se ha visitato qualche agriturismo e ha visto lo stemma, perché la foto sul suo sito è stata scattata a Maiorca”.

Francisca Mora ha sottolineato anche il lato positivo di quanto accaduto: “Ci sentiamo internazionali… In tutto il mondo molte persone sapranno che a Maiorca c’è un paese dell’entroterra che ha questo stemma”. L’amministrazione comunale ha intenzione di scrivere alla società californiana per chiedere che venga cambiato il logo: “Gli spiegheremo la storia dello stemma, che lo usiamo da molti anni, che è molto vecchio e cosa rappresenta affinché, per favore, cambino l’immagine del marchio”.