Letizia di Spagna in leggings di pelle e frange tra i militari

Letizia di Spagna, la passione per gli abiti in pelle

Letizia di Spagna conclude gli impegni della settimana tra i militari. E sceglie per l’occasione un look originale ma riciclato che esalta la sua perfetta forma fisica: leggings aderenti e giacca con frange. Un vero capolavoro di grinta che lascia senza fiato.

Letizia di Spagna ha affrontato i doveri di Corte da sola, suo marito Felipe è ancora positivo e pertanto resta in isolamento sospendendo tutti gli eventi cui doveva prendere parte.

Letizia di Spagna gestisce la Monarchia da sola

La Reina ha dimostrato di sapersela cavare anche benissimo anche senza il Re ed è stata una perfetta padrona di casa durante l’udienza settimanale a Palazzo dove ha sfoggiato un seducente outfit total red.

L’ultimo impegno la vede tra i soldati per celebrare il 150° anniversario dell’Army Orphans’ Board. L’appuntamento è nella caserma di San Fernando a Madrid dove Donna Letizia ha modo di incontrare i rappresentanti della associazione benefica collegata al Ministero della Difesa.

Letizia di Spagna, i leggings che solo lei indossa così

La Reina si è presentata con un look che ha sorpreso un po’ tutti. Ci si poteva aspettare che indossasse degli abiti che in qualche modo richiamassero le divise dei militari e invece ha optato per un completo dallo stile rock che poco ha a che vedere col bon ton e la formalità. Ma esprime appieno il suo gusto originale e aggressivo che la contraddistingue. Anche se a dir la verità, come è sua consuetudine, la mise è riciclata.

Letizia ha indossato una giacca molto particolare di Carolina Herrera, una redingote blu con maniche lunghe e strette e una finitura in tweed viola e bianco con frange ovunque. Il capo appartiene alla collezione autunno-inverno del 2015 ma la Reina l’ha indossato per la prima volta nel 2018 durante una riunione di lavoro con la Fondazione Integra.

Ha abbinato la redingote a un paio di leggings in pelle (suo vero must che ripropone spesso), color navy, di Uterque, che esaltavano le sue gambe magre e muscolose. Per dare maggiore slancio alla sua figura ha optato per delle décolletée con tacco stiletto di Magrit che ha abbinato a una clutch di Carolina Herrera, modello Baret.

Make up e capelli seguono uno stile naturale e anche i gioielli sono semplici: orecchi a cerchio in oro giallo e il suo anello di Karen Hallam.