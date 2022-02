Letizia di Spagna seduce in rosso: brillanti a forma di stelle e tacchi di vernice

Letizia di Spagna, 5 abiti low cost da copiare

Letizia di Spagna inizia la sua settimana di lavoro da sola e tiene udienza a Palazzo ancora senza suo marito Felipe risultato leggermente positivo al Covid. La Reina strega i suoi ospiti con un look total red, firmato da Hugo Boss, il suo brand preferito.

Letizia di Spagna va sul sicuro in fatto di outfit e sceglie per accogliere i suoi ospiti a Palazzo Zarzuela il colore che meglio la valorizza, il rosso, e lo stilista che firma quasi tutti i suoi look di rappresentanza, Hugo Boss. E decisamente fa centro. Al suo ingresso nella sala delle udienze, Donna Letizia affascina con il suo allure grintoso e rock. Ed è una perfetta padrona di casa, rivolgendo a ciascun ospite un breve saluto personale. D’altro canto, la Reina si sente a suo agio con loro, infatti ha ricevuto a Palazzo i rappresentanti delle maggiori emittenti televisive spagnole e per lei è naturale rivolgersi ai suoi ex colleghi.

Letizia di Spagna seduce in rosso

Dunque, Letizia di Spagna si è presentata al massimo del suo splendore, recuperando dal suo armadio un completo del 2019 che ha indossato anche nel gennaio 2020. Il look della Reina è molto semplice, sebbene griffato. Dopo aver proposto l’abito low cost di Massimo Dutti è tornata a Hugo Boss. La moglie di Felipe ha optato per una t-shirt a girocollo con maniche lunghe, pantaloni culotte con cintura in stoffa ton sur ton, rosso scuro.

Per dare slancio alla figura, ha scelto le décolletée di vernice rossa sfumate, di Lodi, tutto rigorosamente riciclato. E ha aggiunto un tocco scintillante con gli splendidi orecchini a forma di stella con brillanti, di Chanel.

Letizia di Spagna, la nuova precauzione contro il Covid

Letizia si è presentata all’incontro con la mascherina di ordinanza e ha preteso una precauzione ulteriore contro il Covid. Infatti, oltre a mantenere una distanza di sicurezza con i suoi ospiti, ha chiesto che venissero aperte le finestre della sala, malgrado la stagione invernale. Evidentemente la Reina è preoccupata dalla facilità del contagio, dopo che suo marito Felipe è risultato positivo e ha dovuto cancellare una serie di eventi, tra cui l’incontro col Presidente bosniaco.