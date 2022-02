Letizia di Spagna vince con l’abito da Regina che costa meno di 100 euro

Letizia di Spagna, 5 abiti low cost da copiare

Letizia di Spagna è apparsa per la prima volta in pubblico dopo l’annuncio che suo marito Felipe è risultato positivo al Covid. La Reina, che è invece negativa, ha mantenuto fede alla sua agenda di lavoro, presentandosi con un abito vincente, firmato Massimo Dutti, che costa 99,95 euro. Il look perfetto da Regina che possiamo avere tutte.

Letizia di Spagna, come sta suo marito

Con Felipe fuori dai giochi, la Monarchia al momento è tutta sulle spalle di Letizia di Spagna. D’altro canto, la Reina condivide questo destino con Camilla Parker Bowles, infatti anche il Principe Carlo è positivo, con grande preoccupazione per la Regina Elisabetta.

Ma torniamo a Letizia, le condizioni di salute del marito hanno costretto il Palazzo a cancellare l’incontro con il Presidente bosniaco Željko Komšić e il seguente pranzo di Stato, ma non hanno impedito alla Reina di visitare l’ospedale universitario Quirónsalud Madrid a Pozuelo de Alarcón. Donna Letizia si è presentata all’appuntamento indossando il perfetto abito bon ton, da Regina. E ha voluto rassicurare i sudditi dichiarando che: “Va tutto bene“, riferendosi a suo marito Felipe.

Letizia di Spagna, l’abito low cost di Massimo Dutti

Si tratta di un vestito midi, realizzato con una delicata stoffa a fantasia floreale su sfondo nero, con maniche lunghe e fiocco al collo, un dettaglio particolarmente amato da Kate Middleton che spesso indossa camicie e abiti col fiocco. Decisamente elegante e di classe, un look di rappresentanza ben equilibrato tra raffinatezza e leggerezza.

Il vestito scelto da Letizia di Spagna è firmato Massimo Dutti, uno dei suoi brand preferiti. E soprattutto è accessibile a tutte. Infatti, quando è stato lanciato sul mercato costava 99,95 euro. Bisogna parlare al passato perché il modello indossato dalla Reina appartiene alla collezione del 2019, sebbene Letizia non l’abbia mai sfoggiato prima. Probabilmente, l’ha acquistato tre anni ma non ha mai trovato l’occasione giusta per indossarlo durante un evento pubblico.

Letizia di Spagna, gli accessori personalizzati

Il brand lo ha presentato abbinandolo a una cintura in pelle nera e a degli stivali alti, accessori che Letizia possiede in abbondanza. Ma ha preferito creare un outfit più personale e meno rock, scegliendo accessori più femminili. Quindi ha evitato le cinture, lasciando che l’abito segnasse da sé il girovita da vespa e ha scelto un paio di décolletée scamosciate, color cammello, in tono con i piccoli fiori stilizzati dell’abito, firmate Carolina Herrera.

I gioielli come sempre sono ridotti al minimo: orecchini a cerchio in oro giallo e l’anello di Karen Hallam. Mentre i capelli voluminosi, grazie al suo speciale trattamento anti-caduta, sono lasciati liberi di ricadere sulle spalle.