Letizia di Spagna irresistibile in tuta e diamanti: seduce il Re

Letizia di Spagna ha celebrato l’undicesimo anniversario di regno di suo marito Felipe e al concerto si è presentata in jumpsuit di Hugo Boss e con un bracciale in oro e diamanti preziosissimo. Anche il Re la trova irresistibile.

Letizia di Spagna, 11 anni sul trono

Il 19 giugno 2014 Felipe saliva sul trono di Spagna, succedendo al padre Juan Carlos che ha abdicato in suo favore, diventando Felipe VI, mentre sua moglie Letizia ha assunto il titolo di Regina consorte. Nessuna grande celebrazione è prevista per celebrare questo anniversario, ma le Loro Maestà hanno partecipato a un concerto in loro onore.

E Donna Letizia è comparsa a sorpresa alla cerimonia del premio internazionale di giornalismo, Rey de España. A sorpresa, perché di solito vi presenzia solo il Re. Invece, la Reina ha rotto la tradizione e si è presentata anche lei all’evento che si è tenuto a Madrid, subito dopo essere rientrati dalla Galizia dove erano in visita nella città di Burela, a quasi 300 chilometri dal luogo dove vive attualmente Juan Carlos.

L’ultima volta che Letizia ha partecipato a questo gala era il 2015, appena un anno dopo essere salita sul trono. Ma questa non è stata l’unica sorpresa della giornata.

Letizia e Felipe di Spagna, teneri abbracci al concerto

Infatti, subito dopo la cerimonia dedicata al giornalismo, Letizia e suo marito si sono recati a Plaza Mayor dove è stato organizzato dalla Guardia Reale un concerto per celebrare gli undici anni di regno di Felipe.

Le Loro Maestà erano di ottimo umore. Hanno salutato velocemente la folla accorsa per vederli e hanno scattato anche qualche foto. Ma il tempo per incontrare i sudditi era poco.

Letizia e Felipe sono apparsi molto complici tra loro. Hanno posato abbracciati per gli scatti ufficiali e si sono scambiati qualche battuta, sorridendosi divertiti.

Il Re sembrava affascinato da sua moglie, splendida con un nuovo look firmato Hugo Boss, impreziosito da gioielli essenziali ma di grande valore.

Letizia di Spagna, il jumpsuit di Hugo Boss

Donna Letizia ha scelto un outfit semplice ma ad alta seduzione. Si è infatti presentata con una nuova tuta nera, firmata Hugo Boss, uno dei suoi stilisti preferiti. Si tratta di un jumpsuit a mezze maniche, con corpetto incrociato a scialle, aderente e pantaloni morbidi. Costo? 499 euro.

La Reina l’ha abbinato ad accessori in oro metallizzato: décolleté a punta e tacco basso e clutch di Magritt.

Letizia di Spagna, bracciale e orecchini griffati

Letizia ha impreziosito il suo look con un bracciale in oro e diamanti, creato da Salvaje de Perodri, un brand di alta gioielleria di Bilbao e con degli orecchini geometrici in oro e zirconi, realizzati da PDPAOLA, che costano 350 euro. Non mancava il suo anello-talismano, Coreterno.

Felipe e Letizia si recheranno a Bruges il 20 giugno per chiudere l’anno accademico del Collegio d’Europa in occasione del suo 75° anniversario.