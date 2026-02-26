Kate Middleton, episodio angosciante: “Non ce la faccio più”

Kate Middleton è stata assediata da fotografi e giornalisti che l'hanno inseguita pur di rubare una sua immagine: è stato uno degli episodi più angoscianti

Kate Middleton appare sempre molto naturale e tranquilla in pubblico, ma questa sicurezza non è stata facile da conquistare, soprattutto quando hai gli occhi del mondo puntati addosso e i paparazzi alle calcagna. Lady Diana ha di fatto perso la vita, perché perseguitata da fotografi e giornalisti d’assalto. Ma anche l’attuale Principessa del Galles ha avuto un momento di cedimento, tanto da sfogarsi dicendo che non ce la faceva a reggere.

Kate Middleton, il sacrificio per apparire in pubblico

Kate Middleton è riuscita, con molta padronanza di sé ed equilibrio, affrontare pubblico e media ai BAFTA, mostrandosi subito dopo l’arresto e rilascio, dell’ex Principe Andrea. Eppure non ha tradito un’emozione inopportuna. Lei e William hanno saputo affrontare domande scomode, confessando che non è stato facile. Lo sforzo richiesto è stato davvero enorme, eppure loro si sono dimostrati all’altezza.

Anzi, hanno dato prova di essere pronti a reggere il peso della Corona fin da subito, se Re Carlo dovesse decidere di abdicare, come per altro chiesto da più parti.

Ma la compostezza raggiunta da Kate ha richiesto grandi sacrifici e preparazione, soprattutto se non nasci a Palazzo. Anche se la Principessa ha avuto un’educazione tale che le ha permesso non semplicemente di sopravvivere a Corte, ma di avere il controllo della situazione.

Abbiamo visto, in anni recenti, molte fallire in questo. Lady Diana, malgrado di nobili origini, aveva un carattere troppo fragile per sopportare le pressioni esterne e interne al Palazzo, ma soprattutto era completamente sola visto che Carlo non l’ha mai amata e protetta, differentemente da William nei confronti di Kate.

L’altra donna che ha dato forfait recentemente è Meghan Markle. Lei il carattere ce l’aveva per non farsi ferire dalle dinamiche di Corte, ma non aveva la mentalità adatta a sostenere protocolli e gerarchie, malgrado l’amore di Harry.

Kate ha tutto quello che le occorre per diventare Regina, ma anche lei ha dovuto soffrire. Lo racconta Russell Myers nel suo libro, William & Catherine: The Intimate Inside Story.

Kate Middleton, episodio angosciante

Nel suo testo Myers racconta di un episodio angosciante vissuto da Kate quando frequentava William ai tempi del loro fidanzamento.

Mentre William era nel Devon a lavorare come sottotenente nel Reggimento Blues and Royals, Kate si immergeva nella vita londinese, lavorando per marchio di moda Jigsaw. Tuttavia, ovunque andasse, che si trattasse di lavoro o al bar, era costantemente seguita dalle telecamere.

Nemmeno “la minaccia di un’azione legale” faceva desistere i paparazzi. Il 9 gennaio 2007, giorno del 25° compleanno di Kate, Russell raccontò di essere stata accolta da “una folla di oltre 20 fotoreporter e cinque troupe televisive” mentre usciva dal suo appartamento.

Ha continuato: “È stato sgradevole. Tra i flash vertiginosi delle macchine fotografiche dei paparazzi, alcuni che attraversavano la strada a tutta velocità per superarla, altri quasi inciampavano l’uno sull’altro, Catherine ha lottato per raggiungere la sua Volkswagen Polo blu navy, mentre i media continuavano a scattare foto attraverso i finestrini della sua auto intanto che lei se ne andava”.

Scossa dall’incidente, Kate telefonò a William “in lacrime”. Russell ha continuato: “Una fonte vicina alla coppia ha affermato che la situazione e la conversazione che ne è seguita sono state ‘incredibilmente angoscianti per entrambi’, aggiungendo: “Lei [Catherine] ha detto: ‘Non ce la faccio più'”.

Sebbene William avesse convissuto per gran parte della sua vita con l’intrusione della stampa, era profondamente preoccupato per gli effetti che questa avrebbe avuto sulle persone a lui più vicine.

