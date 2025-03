Kate Middleton, i due ingredienti segreti per eliminare le rughe. Costano pochissimo

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look verdi di San Patrizio: una favola

Kate Middleton ha partecipato alla parata militare di San Patrizio dopo l’assenza dello scorso anno a causa del cancro ed è apparsa in gran forma. La Principessa del Galles cura molto il suo aspetto, dato che è un personaggio pubblico, ma lo fa in modo naturale, partendo da una dieta sana che comprende due semplici ingredienti anti-age che costano pochissimo.

Kate Middleton, luminosa alla parata di San Patrizio

Kate Middleton è apparsa particolarmente luminosa alla parata militare delle Guardie Irlandesi per San Patrizio. La Principessa del Galles è arrivata con un cappotto verde di Alexander McQueen, ha indossato la tradizionale spilla a forma di trifoglio, realizzata nel 1961 da Cartier e gli orecchini con ametista verde di Kiki McDonough.

Si è prestata ad accarezzare la mascotte del reggimento, ha bevuto un boccale di birra coi soldati e si è intrattenuta con loro e con le loro famiglie, eseguendo impeccabilmente tutti i doveri richiesti dal suo ruolo di colonnello, senza tradire la minima stanchezza.

Kate Middleton, il metodo per stare bene

Kate aveva dichiarato lo scorso autunno che il suo obiettivo principale sarebbe stato quello di riacquisire la salute e di non ammalarsi più. Si è quindi presa i suoi tempi, si è concessa dei periodi di vacanza, anche al caldo, come quando è partita con la famiglia per i Caraibi e ha cercato di limitare il più possibile lo stress dandosi delle priorità, dove William e i tre figli vengono prima di tutto.

Per quanto Kate non venga meno ai suoi doveri nei confronti della Corona, non vuole più trovarsi in situazioni di pressione tale che possono davvero rovinare la salute. Equilibrio e tranquillità sono due colonne portanti della sua nuova quotidianità.

Kate Middleton, i due ingredienti anti-rughe che costano pochissimo

Questo comporta anche adattare stili di vita sani. Lady Middleton in questo è sempre stata molto attenta. Amante dello sport e delle attività all’aria aperta, da sempre si mantiene in forma con allenamenti costanti: nuota, gioca a tennis, corre. E poi segue una dieta equilibrata.

Già all’epoca del suo matrimonio, erano emerse indiscrezioni sulla sua dieta. Kate seguiva la Dukan, un regime alimentare a base di proteine dove i carboidrati sono ridotti.

Oggi la Principessa del Galles evita regimi alimentari troppo rigidi e restrittivi, preferendo un’alimentazione che privilegia verdura e frutta.

In particolare, la moglie di William non manca mai di mangiare a colazione due verdure che hanno moltissime proprietà benefiche, gli spinaci e il cavolo riccio che consuma in centrifughe e frullati. Spesso accompagna i suoi beveroni verdi con l’avocado, amato particolarmente anche da Re Carlo.

Queste colazioni ricche di vitamine e antiossidanti sono il suo segreto per una pelle luminosa e liscia che Kate cura anche con creme a base di botox naturale, acquistabili anche online.

