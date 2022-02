Kate Middleton, la dieta veloce per perdere peso con la pasta al formaggio

Kate Middleton, il look grigio che ripete sempre identico

L’aspetto di Kate Middleton non è molto cambiato da quando è diventata una delle donne più famose del mondo sposando William nel 2011. E questo sarebbe merito di una particolare dieta proteica che l’ha aiutata a perdere peso velocemente. Anche se non rinuncia alla pasta col formaggio.

Kate Middleton, il segreto della sua linea

Lo scorso gennaio Kate ha compiuto 40 anni e recentemente l’abbiamo vista sfrecciare sul campo di rugby senza sfigurare tra i giocatori della Nazionale inglese. La Duchessa di Cambridge è in splendida forma, anche se l’abito grigio di Catherine Walker, indossato per la terza volta, le stava stretto.

Offerta La dieta Dukan Puoi acquistare online il libro della dieta di Kate Middleton

In ogni caso, nulla si può dire sulla linea di Lady Middleton. Come è noto, la moglie di William ha delle piccole abitudini alimentari che l’aiutano a mantenersi. Ad esempio beve solo caffè decaffeinato con latte scremato e ogni mattina a colazione prende un beverone con té matcha, cavolo, spirulina e altri alimenti ricchi di vitamine e sali minerali.

Poi adora lo sport, specialmente quello che si pratica all’aria aperta, dal tennis alla vela. Una passione che condivide con suo marito, tanto da essere soprannominati la coppia reale più sportiva al mondo.

Quanto pesa Kate Middleton e che taglia porta

Queste sane abitudini permettono a Kate di indossare la taglia 38 e di pesare circa 50 chili, stando a quanto riporta una fonte di Palazzo. Per mantenere il suo peso forma, la Duchessa di Cambridge segue un regime alimentare ricco di frutta e verdura. Sebbene non sia vegetariana, limita il consumo di carne e pesce.

Raghu Deora, responsabile dei pasti di Kate e William durante il loro tour in India, ha raccontato di aver preparato pranzi a base di lenticchie e spiedini di verdura per la coppia.

Kate Middleton, la dieta Dukan

In alcune fasi della sua vita però Kate ha avuto la necessità di perdere peso velocemente, specialmente dopo le tre gravidanze. In questi casi si è affidata a una dieta speciale, la dieta Dukan creata da Pierre Dukan che ha scritto un libro in cui spiega tutto quello che c’è da sapere per seguire questo tipo di regime alimentare. In realtà, il Palazzo non ha mai confermato questi rumors, ma nemmeno li ha smentiti.

Si tratta di un regime alimentare che limita il consumo di carboidrati e predilige le proteine. È diviso in 4 fasi. Si comincia con una settimana a proteine magre e un cucchiaio di crusca.

La seconda fase, che può durare da un mese a 12 mesi, prevede l’alternanza di proteine ​​magre con proteine ​​magre e verdure non amidacee il giorno successivo, più due cucchiai di crusca d’avena ogni giorno.

La terza fase è la fase di consolidamento, che dura cinque giorni per ogni chilo perso nelle prime due fasi, e prevede il consumo illimitato di proteine ​​magre e verdure, alcuni carboidrati e grassi, un giorno di proteine ​​magre alla settimana e due cucchiai e mezzo di crusca d’avena tutti i giorni. E infine la fase di stabilizzazione dalla durata indefinita.

Nonostante i carboidrati siano molto limitati in questa dieta, Kate non rinuncia mai a un piatto speciale: la pasta col formaggio. Mentre William adora il pollo.