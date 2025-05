Kate Middleton torna a indossare la tiara per la cena di gala al Castello

Kate Middleton potrebbe sfoggiare la tiara per un importante banchetto di Stato a Windsor. Ma la scelta non è così scontata: cosa dice il protocollo

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è pronta a indossare nuovamente la tiara dopo oltre un anno di assenza. L’occasione è un evento di gala programmato al Castello di Windsor. La Principessa del Galles ha dunque modo di sfoggiare uno dei gioielli più preziosi, il diadema, che definisce il suo importante ruolo a Corte. Ma procediamo con ordine, perché la questione non è così scontata.

Kate Middleton, il ritorno in grande stile

Kate Middleton ha ripreso l’attività pubblica a pieno regime dopo. Dopo aver partecipato alle cerimonie per l’80esimo anniversario del Giorno della Vittoria in cui ha riciclato degli abiti bianchi e per questo è stata criticata, è tornata ad essere una vera icona di stile durante la premiazione dei brand di moda britannici, sfoggiando un tailleur verde di Victoria Beckham.

Dunque, Kate è tornata al lavoro più motivata che mai e consapevole del suo ruolo di Principessa del Galles e futura Regina consorte. La sua presenza agli eventi ufficiali della Corona è sempre più richiesta, specialmente quando vengono ospitati a Palazzo capi di Stato, premier e teste coronate di altri Paesi.

Già lo scorso inverno Lady Middleton aveva ricevuto, insieme a Re Carlo, Camilla e William, lo sceicco del Qatar. Ma in quella occasione non aveva partecipato al banchetto di Stato. Era prima di Natale e la Principessa era ancora troppo debole dopo le cure contro il cancro, per far fronte a impegni così prolungati e pesanti. Ma ora ha recuperato molto ed è per questo che quasi certamente la vedremo indossare molto presto una tiara per un’occasione di alta rappresentanza.

Kate Middleton, quando potremmo vederla con la tiara

Il Palazzo ha infatti annunciato che dall’8 al 10 luglio il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte saranno ospiti di Re Carlo e della Regina Camilla. Le Loro Maestà restituiscono l’invito alla coppia presidenziale che li aveva ospitati a Parigi.

I Macron soggiorneranno al Castello di Windsor, poiché Buckingham Palace è inagibile a causa dei pesanti lavori di ristrutturazione.

L’annuncio del Palazzo, condiviso da Carlo su Instagram, spiega: “Il Presidente della Repubblica francese, Sua Eccellenza Emmanuel Macron, accompagnato dalla Signora Brigitte Macron, ha accettato l’invito di Sua Maestà il Re a compiere una visita di Stato nel Regno Unito da martedì 8 luglio a giovedì 10 luglio 2025. Il Presidente e la signora Macron soggiorneranno al Castello di Windsor”.

Buckingham Palace non ha dato ulteriori dettagli sulla visita, ma è dato per scontato che William e Kate aiuteranno il Sovrano nell’accogliere gli ospiti francesi.

Inoltre, è consuetudine dare un banchetto di Stato durante le visite formali di capi o reali stranieri. Dunque, si presume che nella serata di mercoledì 9 luglio venga organizzata una cena di gala, alla quale ci si aspetta che la Principessa del Galles sia presente.

Sarà questa l’occasione in cui finalmente sfoggerà uno dei suoi abiti scintillanti, probabilmente creati da Jenny Packham o Alexander McQueen, che potrebbe abbinare a una tiara.

Qui, la scelta non è scontata. Infatti, il banchetto di Stato è offerto ai Macron che non sono Reali, di conseguenza Brigitte non può indossare il diadema. Stando al protocollo, per rispetto degli ospiti, anche le donne della Corte dovrebbero rinunciare al gioiello.