Ci si aspettava un allontanamento silenzioso, ma così non è stato: ora il rischio per Kate e William è davvero enorme

La Famiglia Reale britannica vive una fase tutt’altro che serena. Tensioni e scandali hanno caratterizzato gli ultimi anni, come il caso Andrea ben dimostra. Proprio quest’ultimo sarebbe al centro del malcontento di Kate Middleton.

La futura Regina, la cui figura è sempre più centrale negli equilibri della corona, al fianco di William, avrebbe lamentato una sorta di finto allontanamento per il fratello del sovrano. Pare infatti possa ancora vantare un ruolo nell’ombra, tutt’altro che silenzioso.

La strategia di Andrea

Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti vicini alla Famiglia Reale, Kate Middleton sarebbe sempre più irritata dal comportamento dell’ex Principe Andrea. Per quanto spogliato dei propri titoli, infatti, non sembrerebbe intenzionato a rinunciare a una sorta di influenza indiretta sugli affari di Palazzo.

Un ridimensionamento di facciata, dunque, riguardante più titoli che status. Dopo aver abbandonato il Royal Lodge, ovvero la residenza occupata per oltre 20 anni, l’ex Duca di York si è trasferito momentaneamente in un’altra proprietà. Il trasloco non sarebbe però coinciso con un vero passo indietro.

Andrea continuerebbe a informarsi sulle dinamiche interne alla Famiglia Reale, appoggiandosi in particolare alle figlie Beatrice ed Eugenia. Una strategia che, secondo le fonti, starebbe alimentando forti nervosismi e sospetti.

La rabbia di Kate

Kate Middleton starebbe vivendo questa situazione come una minaccia diretta al duro lavoro di rinnovamento portato avanti negli ultimi anni. Sappiamo che lei e William sono particolarmente attenti all’immagine pubblica della monarchia, che necessita d’essere rinnovata. L’idea che Andrea possa continuare a esercitare una forma di pressione, per quanto informale, è per i futuri sovrani del tutto inaccettabile.

Impensabile infatti che William non condivida gli stessi sentimenti di sua moglie, considerando il suo aver reciso i rapporti con lo zio dopo lo scandalo esploso anni fa. I due non vorrebbero però penalizzare Beatrice ed Eugenia, quanto essere certi che Andrea venga silenziato nelle decisioni di Carlo.

Una ferita mai rimarginata

I nuovi documenti pubblicati relativi agli ormai celebri Epstein Files non fanno altro che inasprire la situazione. Sono infatti spuntate nuove foto e accuse nei confronti di Andrea (e non solo). Nel 2022, l’accordo multimilionario con Virginia Giuffre ha chiuso la causa civile, ma non le polemiche.

In termini di percezione, il pubblico ha la chiara sensazione che per la Famiglia Reale nulla sia realmente cambiato. Carlo ha impiegato molto tempo prima di spogliare il fratello dei titoli. Andrea non rinuncia alla propria influenza e Sarah Ferguson, nonostante sia la sua ex moglie, ha continuato incessantemente a sostenerlo nel tempo.

Protettiva nei confronti di William e dei loro figli, Kate Middleton vedrebbe questa situazione come un peso sul futuro della monarchia. “William è paziente”, conclude la fonte, “ma ci si aspettava che Andrea si ritirasse in silenzio. Questo non è successo”.