Kate Middleton, nuova giacca-gioiello da 2.207 euro e tacchi killer

Fonte: Getty Images Kate Middleton, le giacche da sogno che valgono migliaia di euro

Kate Middleton torna ai suoi impegni di lavoro e sfodera una delle sue giacche iconiche, il blazer avorio di Alexander McQueen che tutte vorremmo avere ma che è decisamente proibitivo. Il suo costo? 2.207 euro. Un vero e proprio sogno che la Principessa del Galles valorizza col più semplice e impeccabile look da working girl.

Pochi giorni fa Kate Middleton aveva dato prova di essere all’altezza degli impegni più formali di Buckingham Palace. Così, per il Commonwealth Service ha optato per un completo gonna e giacca blu con fiori bianchi, firmato Erdem, e alla parata militare di San Patrizio si è presentata con un cappotto militare verde chiaro di Catherine Walker.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, working girl

Adesso però Lady Middleton cambia decisamente stile. Bon ton e pomposità sono lasciti da parte per fare spazio a un look più moderno e grintoso. L’occasione è una riunione al quartier generale di NatWest nella City di Londra dove la Principessa del Galles ha lanciato la task force aziendale in difesa delle famiglie e sulla prima infanzia, due temi a lei molto cari, in considerazione del fatto che è madre di tre bambini e adora esserlo.

ha partecipato alla riunione inaugurale della task force, di cui fanno parte Unilever, Ikea, NatWest e Lego, un’iniziativa che segue il lancio del suo progetto Shaping Us, descritto come “il lavoro di una vita” in cui insiste sull’importanza dei primi anni di vita nella formazione e crescita degli individui. Kate ha tenuto un discorso dove ha insistito nel spronare le aziende a investire sulla famiglia e sul benessere delle persone.

Kate Middleton, la nuova giacca da favola di Alexander McQueen

Per l’appuntamento di lavoro Lady Middleton ha dunque indossato il blazer in avorio chiaro, firmato Alexander McQueen, una vera e propria giacca gioiello, monopetto, sciancrata in vita, con spalline strutturate. Costo? 2.207 euro. Si tratta di un nuovo acquisto, anche se nel suo guardaroba la Principessa ha un blazer molto simile dello stesso brand, bianco latte. D’altro canto, la moglie di Will è nota per collezionare capi quasi identici, come quando creò scandalo l’abito indossato al matrimonio di Harry e Meghan perché sembrava riciclato, mentre invece si trattava di un vestino nuovo ma quasi identico a uno che possedeva già.

Fonte: Getty Images

Tornando al suo blazer avorio, è entrato ufficialmente a far pare della sua collezione di giacche che spaziano dal modello vintage di Chanel ai capispalla low cost, firmati Zara. Kate ha abbinato il nuovo acquisto a un paio di pantaloni neri a sigaretta con cintura in vita, t-shirt bianca a girocollo e le sue ormai immancabili Gianvito Rossi (715 euro) in suede con tacco killer, altissimo e sottilissimo.

Particolarmente degni di nota sono gli orecchini, semicerchi a forma di foglia di quercia in oro giallo e brillanti, creati da Asprey, che valgono 5.000 sterline (5.668 euro circa).