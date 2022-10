Kate Middleton esagerata, giacca vintage del 1995 da 4.755 euro

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton fa invidia a tutte con la sua giacca blu elettrico, firmata Chanel, da 4.755 euro. La Principessa del Galles, da quando ha assunto questo titolo, sta cambiando stile, sempre meno abiti e più tailleur pantaloni. Il suo nuovo look è decisamente vincente.

Kate Middleton a sostegno dello sport

Kate Middleton ha accompagnato William a visitare un’ex sede di Londra 2012 per celebrare il decimo anniversario di un ente di beneficenza sportivo. Come è noto i Principi sono promotori dell’attività sportiva a tutti i livelli e in tutte le fasce d’età. Sono sempre presenti ai grandi eventi nazionali e internazionali di calcio, tennis, polo e anche di rugby ora che Lady Middleton è diventata madrina della Lega al posto di Harry. La coppia sta avviando alla passione per lo sport anche i suoi figli, in particolare il maggiore, George, che è andato con mamma e papà in diverse occasioni allo stadio di Wembley.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, la giacca vintage di Chanel

L’ente di beneficenza cui Will e Kate danno il loro supporto mira a creare la prossima generazione di allenatori sportivi che continueranno a ispirare le loro comunità e ha sostenuto più di 750 giovani svantaggiati. Per l’appuntamento di lavoro, la Principessa sceglie ancora una volta un completo spezzato, giacca e pantaloni. Pezzo forte del nuovo look è il blazer. Si tratta di un modello vintage, firmato Chanel. È raro vedere Kate indossare capi della maison francese, l’ha fatto ad esempio anni fa durante un tour a Parigi per omaggiare il Paese che la ospitava.

Sta di fatto che questa volta si è fatta tentare da Chanel, di cui Charlotte Casiraghi è brand ambassador, scegliendo un blazer a doppio petto, blu elettrico bordato di nero, con micro tasche sul petto e sul fianco, taglio sciancrato che esalta la sottigliezza di fianchi e vita. Kate si è lasciata andare col prezzo e ha speso per questa favolosa giacca 4.118 sterline, pari a 4.755 euro. Un vero e proprio gioiello vintage, perché appartiene alla collezione del 1995, decisamente lontano anni luce dai blazer rosso ed écru, firmati Zara, con cui si è presentata nelle recenti uscite pubbliche.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton preferisce i pantaloni

Kate abbina la sua giacca Chanel a una t-shirt a girocollo blu e ai suoi pantaloni – ormai suo must have – a palazzo navy, lunghi fino ai piedi, tanto da nascondere le sue scarpe in suede dal tacco largo, firmate Gianvito Rossi. Mentre a riempire il décolleté ci pensa una collana con ciondolo di Astley Clarke. I capelli sono portati sciolti con onde sulle punte e riga laterale. Il make up è come sempre molto naturale e dai colori neutri.

Kate Middleton, il gesto intimo con William

Lady Middleton sembra di ottimo umore, sorride, saluta con la mano e parla amabilmente con i suoi ospiti. Si spinge persino a toccare sulla schiena suo marito William, il massimo di affetto e intimità che può esprimere apertamente in pubblico.