Kate Middleton: viso sciupato, capelli arruffati e palandrana celeste. Ma è uno schianto

Fonte: Getty Images Kate Middleton, l’abito dell’autunno è color giallo zafferano

Kate Middleton è voltata in Irlanda del Nord per una visita a sorpresa di appena un giorno, insieme a suo marito William. E ha sfoggiato un look azzurro pastello che sarebbe tanto piaciuto alla Regina Elisabetta, ma che invece a noi lascia un po’ perplesse nell’insieme. La Principessa è apparsa piuttosto stanca ma sempre impeccabile.

Kate Middleton in Irlanda del Nord

Dopo la visita al reparto di maternità in un ospedale del Surrey dove ha sfoggiato un abito giallo e coccolato un neonato, Kate Middleton è di nuovo al lavoro. Con William ha visitato per la prima volta l’Irlanda del Nord da Principessa del Galles. Da quando la coppia ha assunto i nuovi titoli in seguito alla morte della Regina Elisabetta, l’agenda dei loro impegni si è fatta sempre più fitta.

Fonte: Getty Images

Così, eccoli a Belfast per un’intensa giornata di lavoro che è iniziata con una visita ad una associazione benefica che si occupa di chi è a rischio suicidio. Kate e William hanno molto a cuore il tema della salute mentale che promuovono da anni e che è diventato di estrema attualità con la pandemia.

Kate Middleton, il look celeste

Kate si è presentata al lavoro con un look bon ton ma dal tocco più attuale. Infatti, invece di una gonna o di un abito, ha preferito indossare dei pantaloni, in questo caso a sigaretta, blu navy. Ultimamente, Lady Middleton sta rivalutando i pantaloni, capo non amato dalla Regina ma ormai sdoganato dal dress code di Corte, a eccezione però degli eventi di gala. La Principessa li abbina a una camicia in seta celeste con fiocco al collo, uno dei modelli preferiti da Lady Diana, e che piace tanto anche a Kate per la sua estrema femminilità ed eleganza, tanto da essere uno dei pezzi must del suo guardaroba. Firmata Winser London, costa 295 sterline, circa 338 euro.

Fonte: Getty Images

Il pezzo forte del look però è un soprabito lungo fino alle caviglie, celeste come la camicia, che pare sia di Alexander McQueen. L’attribuzione non è certa, ma di sicuro non è firmato Catherine Walker, come si potrebbe pensare dato che quello è esattamente il suo stile. Il cappotto, che fa l’effetto di una giacca allungata, è troppo impegnativo e si confonde con la blusa. Kate sta meglio con colori più decisi o più scuri. Ma anche se scivola sull’azzurro pastello, il suo outfit conserva tutta la classe che la contraddistingue.

Completano la mise, le immancabili Gianvito Rossi in suede blu e la handbag di DeMellier London che costa esattamente come la camicia, 338 euro. Ultimo dettaglio, gli orecchini riciclati di Missoma da 85 sterline (97 euro).

Kate Middleton, perdonabili imperfezioni

Il viso di Kate tradisce una certa stanchezza e le borse sotto gli occhi fanno capolino. Anche i capelli sono meno vaporosi e più arruffati del giorno prima. Ma piace tanto proprio perché è “imperfetta”.